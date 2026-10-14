Корецький: Податкові надходження через руйнування і зупинку підприємств будуть приблизно на $1,5 млрд меншими за прогноз-2026

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив потребу в зовнішньому бюджетному фінансуванні на 10-му міністерському круглому столі в рамках щорічних зборів МВФ і Світового банку, за його словами, податкові надходження до кінця року будуть приблизно на $1,5 млрд меншими за прогноз.

"На 2027 рік вона перевищує $52 млрд. Майже $20 млрд уже чітко визначено в межах домовленостей з ЄС, МВФ та Японією, ще понад $32,6 млрд (€30 млрд) нам потрібно залучити. Від цих коштів залежить обороноздатність країни, виплата пенсій, підтримка роботи лікарень і бізнесу", – написав він у Телеграмі у середу.

Він зазначив, що наступного року лише бюджетні видатки на оборону та безпеку становитимуть майже 44% ВВП, і Україні знадобляться додаткові ресурси на оборону. Позабюджетна потреба для Сил оборони оцінюється на рівні $45 млрд (€40 млрд).

"Україна продовжує працювати над виконанням своєї частини роботи. Цього тижня Уряд зі свого боку має затвердити всі необхідні рішення для продовження фінансування, а парламент розглянути законопроєкти, передбачені програмами підтримки МВФ, Світового банку та ЄС", – написав Корецький.

За словами очільника уряду, який виступав по відеозв'язку з Києва, Україна у середу зазнала чергового масованого удару по енергетиці. "Росія систематично атакує критичну інфраструктуру, бізнес, виробництва, цивільні об'єкти. Через руйнування і зупинку роботи підприємств до кінця року податкові надходження будуть приблизно на $1,5 млрд меншими за прогноз", – наголосив прем'єр.

"Подякував партнерам за визначені джерела покриття наших потреб на 2026 рік, окремо ЄС за Ukraine Support Loan обсягом €90 млрд на 2026-2027 роки", – додав Корецький.