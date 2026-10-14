Україна готова до поступової інтеграції агросектору в ЄС, та рішення вже варто шукати – міністр агрополітики

Україна готова до поступової інтеграції свого аграрного сектору до Європейського Союзу, розуміючи занепокоєння європейських фермерів, але шукати рішення важливо вже зараз, щоб дати достатньо часу для адаптації всім сторонам та водночас забезпечити передбачуваний шлях України до повноцінної участі у спільному ринку, заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"Досвід попередніх розширень показує, що Європейський Союз має достатньо інструментів для поступової інтеграції нових аграрних секторів. Ми готові обговорювати перехідні періоди для прямих виплат, спеціальні умови доступу до ринку та захисні механізми для окремих чутливих товарів", – зазначив міністр у блозі, опублікованому на сайті агентства "Інтерфакс-Україна" у середу.

На думку Висоцького, одним із можливих варіантів може бути адаптований механізм моніторингу за прикладом Іспанії, основою якого може стати постійне відстеження ситуації на ринку.

"У разі виникнення визначених ризиків сторони матимуть можливість застосовувати заздалегідь погоджені інструменти реагування. Такий підхід дозволив би врахувати чутливість окремих європейських ринків і водночас забезпечити українським виробникам зрозумілі та прогнозовані умови роботи", – вважає глава Мінагрополітики України.

Щодо прямих виплат, він нагадав, що під час розширення Євросоюзу у 2004 році країни, що приєдналися, отримали право на прямі виплати аграріям у розмірі 25% від рівня підтримки, який діяв у старих державах-членах. У 2005 році цей показник зріс до 30%, у 2006-му – до 35%. Надалі виплати поступово збільшувалися і досягли повного рівня у 2013 році.

Висоцький також навів польський досвід, коли сотні польських підприємств м'ясної, молочної та рибопереробної галузей у 2004 році отримали перехідний період для приведення виробництва у відповідність до вимог ЄС, й для частини їх він тривав до кінця 2006 року. В цей час продукція підлягала спеціальному маркуванню та обмеженням щодо реалізації, але щойно підприємство виконувало встановлені вимоги, відповідні обмеження могли бути скасовані.

Міністр наголосив, що передбачуваність правил безпосередньо впливає на інвестиції, саме тому так важливо вже під час переговорного процесу сформувати максимально зрозуміле бачення майбутніх умов інтеграції.

"Український агросектор може зробити вагомий внесок у продовольчу безпеку ЄС, його експортні можливості та створити нові перспективи для спільних інвестицій у виробництво й переробку… Попереду переговори, під час яких маємо спільно знайти модель, що врахує інтереси європейських та українських виробників і забезпечить передбачуваний шлях українського агросектору до повноцінної участі у спільному ринку ЄС", – підсумував Висоцький.

Як повідомлялося, 6 жовтня Європейська комісія представила нові підходи до підготовки ЄС до майбутнього розширення. Окрему увагу в документах приділено українському аграрному сектору: Єврокомісія пропонує розглянути спеціальні механізми щодо фінансової підтримки українських аграріїв та доступу окремих видів агропродукції до ринку ЄС після вступу України. Необхідність таких підходів пояснюють масштабом, структурою та високою продуктивністю українського агросектору. Водночас конкретного переліку продукції, механізмів та строків їхньої дії поки немає, усе це має стати предметом подальших переговорів.