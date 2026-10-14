МВФ та Світовий банк випустили "Бангкокський план" з 12 порад боротьби з кібершахрайством у цифрових фінансах

Міжнародний валютний фонд (МВФ) та керівництво Групи Світового банку (ГСБ) опублікували у середу "Бангкокський план" – високорівневу рамкову програму з 12 ключових порад, розроблену у співпраці з Банком Таїланду, яка має на меті допомогти країнам запобігати, виявляти та боротися зі зростаючою загрозою кібершахрайства у сфері цифрових фінансових послуг.

" Оскільки посилення заходів контролю за автентифікацією дозволило зменшити кількість несанкціонованих шахрайських дій, юрисдикції стикаються зі стрімким зростанням кількості санкціонованих шахрайських дій, коли жертви під впливом соціальної інженерії самі ініціюють транзакції", – зазначається у документі.

Згідно з ним, глобальні дані підтверджують цю структурну розбіжність: хоча несанкціоноване шахрайство постійно знижується, шахрайство з використанням програмного забезпечення (APP) зросло до безпрецедентного рівня: щорічні світові втрати перевищили $442 млрд, причому шахрайство з використанням програмного забезпечення становить переважну більшість. Непропорційно вразливими є азійські економіки, на які припадає 67% оціночних світових втрат від шахрайства у 2024 році, що відображає повсюдне впровадження цифрових технологій у поєднанні зі все більш складними злочинними мережами.

МВФ та СБ зауважили, що цифрові фінанси розширили доступ, інновації та ефективність, але також дозволили шахрайству відбуватися з більшою швидкістю, масштабом та складністю. Кібершахрайство все частіше пов'язане з транснаціональною організованою злочинністю та вважається Інтерполом одним із найзагрозливіших злочинів у світі, поряд з торгівлею наркотиками та відмиванням грошей.

"Довіра є основою кожної фінансової системи. У міру розширення цифрових фінансів країни повинні працювати разом для боротьби з кібершахрайством та збереження довіри до технологій, що підтримують зростання та інклюзію", – прокоментувала ініціативу директорка-розпорядниця МВФ сказала Крісталіна Георгієва.

Бангкокський план побудований навколо п'яти стовпів: створення стратегічної та правової основи; зміцнення життєвого циклу пом'якшення наслідків шахрайства; використання існуючих систем зменшення ризиків та забезпечення дотримання законодавства; розширення внутрішнього та транскордонного співробітництва; сприяння захисту прав споживачів та їх стійкості.

Визнаючи, що шахрайські схеми часто задіюють соціальні мережі, цифрові платформи, електронну комерцію та телекомунікаційні мережі, План дій наголошує на необхідності чіткої відповідальності та своєчасної співпраці між державним і приватним секторами як на національному, так і на міжнародному рівнях. Він заохочує країни адаптувати 12 викладених у ньому положень до своїх правових, інституційних та ринкових умов.

В той же час у документі констатується необхідність для політиків знайти фундаментальні компроміси, під час впровадження заходів щодо зменшення шахрайства: безпека проти зручності, ефективності та інклюзивності; обмін даними проти конфіденційності; економічна ефективність проти справедливості розподілу. Щодо останнього, то у Таїланді на 5% кейсів шахрайства приходиться 70% збитків від нього.

"Враховуючи екстремальну диспропорцію збитків, оптимізація ресурсів правоохоронних органів для відшкодування високої вартості дає найбільшу фінансову віддачу, але залишає вразливих дрібних жертв без відшкодування. Вибір цих неминучих компромісів є центральним фактором, оскільки політики впроваджують принципи зменшення шахрайства в операційну практику", – йдеться у "Бангкокському плані".

Джерело: https://www.imf.org/en/news/articles/2026/10/14/pr26336-imf-and-wbg-release-bangkok-blueprint-to-combat-cyber-enabled-fraud-in-digital-finance