Графіки відключень для споживачів е/е у четвер будуть застосовуватися з 6:00 ранку до кінця доби – "Укренерго"

У четвер, 15 жовтня, графіки обмеження потужності (ГОП) для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень (ГПВ) для всіх категорій споживачів обсягом від 0,5 до 1,5 черги будуть застосовуватися з 06:00 до 23:59.

"Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти", – зазначили в НЕК "Укренерго".

В компанії порадили споживачам стежити за повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своїх регіонах, оскільки ситуація в енергосистемі внаслідок російських обстрілів може змінюватись.

Як повідомлялося, на середу ГПВ були анонсовані в такий же час, але на обсяг 0,5-2 черги.