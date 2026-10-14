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Економіка

"Укренерго" не зможе відновити "зрізану" опору ЛЕП на переході через Дніпро – голова правління

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"Укренерго" не зможе відновити "зрізану" опору ЛЕП на переході через Дніпро – голова правління

НЕК "Укренерго" не зможе відновити "зрізану" російським дроном опору лінії електропередачі на переході через Дніпро у Києві, і для забезпечення функцій передачі е/е оперативно реалізує інші технічні рішення, повідомив голова правління компанії Віталій Зайченко

"Всі бачили те відео, на якому знищено одну з унікальних опор лінії електропередачі на переході через Дніпро в Києві. Вона була зрізана, відновити її неможливо. Ми напрацьовуємо нові технічні рішення з коліс і дуже швидко", – сказав Зайченко під час форуму "Енергія бізнесу" від Forbes Ukraine, який відбувся в Києві, передає кореспондент інтернет-порталу "Енергореформа" з місця події.

Зайченко додав, що вже з завтрашнього дня компанія запускає відповідні процедури для реалізації цих технічних рішень.

Водночас він зазначив, що це новий виклик – використання росіянами дронів, здатних зрізати опори.

Загалом Зайченко наголосив, що "Укренерго" відчуває серйозні проблеми з резервним обладнанням через глобальний розвиток енергетики.

"З обладнанням взагалі біда. Триває розвиток світової енергосистеми, і всім потрібне енергообладнання. Тут жорстка черга. Ми намагаємося пріоритезувати наші потреби. Багато виробників їдуть назустріч, але решті не дозволяють контракти", – описав ситуацію голова правління "Укренерго".

Автор

Редактор · Енергетика
#збитки #укренерго #леп
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