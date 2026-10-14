Нафта сповільнила зростання, Brent торгується $105,9 за барель

Ціни на нафту уповільнили зростання ввечері в середу.

Грудневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними станом на 18:30 кч, подорожчали на $0,18 (0,17%) – до $105,87 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою в листопаді на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) до цього часу подорожчали на $0,91 (0,97%) – до $95,05 за барель.

Учасники ринку продовжують оцінювати ситуацію на Близькому Сході. Атаки Ірану на судна в Ормузькій протоці та удари хуситів по Саудівській Аравії сприяють збереженню побоювань щодо перебоїв у постачанні палива з регіону.

Управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO) повідомило вчора ввечері, що контейнеровоз і танкер у протоці потрапили під обстріл.

Тим часом іранські чиновники повідомили агентству Reuters, що Тегеран близько десяти днів тому почав застосовувати нову тактику атак на судна, які, на його думку, порушують введені ним обмеження. Чиновники відмовилися розкривати подробиці нової тактики, проте один із них повідомив, що завдяки її застосуванню кількість нападів на судна зросла. Нова тактика передбачає зміну як характеру, так і частоти атак, а одна з її цілей – вплинути на результат виборів у США.

Тим часом міністерство енергетики Саудівської Аравії повідомило, що хусити атакували адміністративну будівлю державної нафтової компанії Saudi Aramco в Дархані. Представник руху "Ансар Аллах" (хусити) Ях'я Сарі заявив у середу, що хусити вразили об'єкти Saudi Aramco на сході та в столиці Саудівської Аравії, а також завдали ударів по Міжнародному аеропорту імені короля Халіда.

"Збільшення обсягів нафти, що надходить на міжнародні ринки, не обов'язково означає зростання видобутку, – зазначив аналітик Saxo Bank Оле Гансен. – Частково це пов'язано з перерозподілом наявної пропозиції, зокрема тієї, яка в іншому випадку постачалася б на регіональні нафтопереробні заводи".