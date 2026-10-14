Близько половини клієнтів Comfy стали рідше відвідувати фізичні магазини

Близько половини клієнтів мережі Comfy стали рідше відвідувати фізичні магазини і віддають перевагу швидкому самовивозу замовлення після ознайомлення з товаром онлайн, все-таки змінивши попри тривалу адаптацію до умов війни свою офлайн-поведінку на тлі постійних обстрілів, повідомила пресслужба Comfy.

"51% клієнтів стали рідше відвідувати торгові центри та фізичні магазини: 27% уникають ТЦ, ще 21% приходять лише за потреби, а 3% взагалі перестали ходити в офлайн", – наводить Comfy результати проведеного опитування.

При цьому половина респондентів цієї групи обирають самовивіз замовлення з магазину, третина – користується доставкою поштових операторів, а 15% замовляють кур'єрську доставку.

Водночас для решти 49% клієнтів частота відвідування магазинів не змінилася, констатує Comfy. Проте похід до магазину стає більш цільовим: половина опитаних клієнтів очікує від офлайн-формату гарантовану наявність товару, а не додаткові сервіси.

Попит на фізичні магазини особливо помітний у прифронтових областях. Згідно з дослідженням, 60% опитаних жителів прифронтових міст, окрім онлайн-покупок, хотіли б мати доступ до офлайн-магазинів навіть якщо ті працюватимуть в обмеженому форматі, зазначає ритейлер.

Згідно з опитуванням, 27% респондентів повністю переводять покупки в онлайн, покладаючись на відгуки та огляди, і лише 16% досі віддають перевагу класичному офлайн-сценарію – побачити товар, оглянути та отримати консультацію продавця.

На вересень 2026 року мережа Comfy налічує 115 магазинів у 56 містах України, з них вісім – у Дніпрі. За даними компанії, виторг за підсумками 2025 року становив 55,8 млрд грн, що на 17% більше, ніж у 2024 році.

Згідно з даними YouControl, власником ТОВ "Комфі Трейд" виступає Comfy Holdings Limited (100%, Кіпр), кінцевими бенефіціарами – Станіслав Роніс і Світлана Гуцул.