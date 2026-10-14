Заступник міністра економіки та довкілля Перелигін після залишення посади 20 жовтня планує повернутися у бізнес

Звільнений за власним бажанням заступник міністра економіки та довкілля України Єгор Перелигін, який залишить посаду 20 жовтня, планує повернутися до роботи у приватному секторі.

"Я не залишаюся в уряді. Планую повернутися в бізнес на цьому етапі… Важливо те, що я планую далі працювати над проєктами, які точно будуть важливими і дуже релевантними для України та для наших вартісних ланцюгів. Можливо, колись настане час знову попрацювати на державу в майбутньому, але поки мені дуже важливо взяти паузу, відновитись і якийсь час попрацювати в корпоративному та приватному секторі", – повідомив Перелигін у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

У дописі у Facebook він зазначив, що рішення залишити посаду він ухвалив майже шість тижнів тому та є повністю свідомим. Він пояснив його необхідністю зробити паузу від високого темпу роботи протягом останніх 18 місяців, а також приділити час здоров'ю та родині.

Серед ключових результатів роботи на посаді Перелигін зазначив запуск Фонду URIF, новий рівень співпраці в межах Ukraine Investment Framework, запуск Європейського Флагманського Фонду, розвиток страхування воєнних ризиків, реалізацію двосторонніх міжурядових угод (G2G), виведення надрокористування на стратегічний рівень, а також оновлення механізмів підтримки бізнесу з акцентом на зниження вартості фінансових ресурсів.

Надалі Перелигін планує зосередитися на залученні капіталу в Україну, зокрема у проєкти з розбудови комплексних вартісних ланцюгів та зниження ризиків (de-risking), розвитку проєктів у сфері критичних мінералів та інтеграції країни у світові ланцюги постачання стратегічних ресурсів і технологій.

Як повідомлялося, Кабмін розпорядженням №1042-р від 13 жовтня 2026 року звільнив Єгора Перелигіна з посади заступника міністра економіки та довкілля за власним бажанням. Його останнім робочим днем на посаді стане 20 жовтня. Перелигін працював у команді міністерства з липня 2025 року. Він відповідав за координацію та контроль роботи департаменту залучення інвестицій та взаємодії з міжнародними організаціями, департаменту фінполітики та страхування воєнних ризиків, управління надрокористуванням.

Перелигін здобув вищу освіту у Франції (ISEG, ISG) та США (St. John's University), має ступінь MBA. До призначення в уряд обіймав керівні посади у банківському секторі, керував компанією "Петро-Консалтінг" (зараз – ТОВ "Європейський літій Україна"), а також у 2021-2025 роках двічі очолював АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) та вивів його на етап приватизації. У квітні-2025 його призначили заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, а після реорганізації та об'єднання відомств він став єдиним із заступників, який перейшов на посаду заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства, де відповідав за напрям надрокористування, а також був делегований уповноваженою особою до Американсько-українського інвестфонду відбудови (URIF).