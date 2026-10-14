Уряд схвалив законопроєкт Мінфіну щодо правил оподаткування активів та протидії зловживанням відповідно до стандартів ЄС

Кабінет Міністрів України схвалив розроблений Міністерством фінансів законопроєкт щодо імплементації правил оподаткування у разі переміщення активів за межі України, загального правила протидії податковим зловживанням та правил усунення наслідків гібридних розбіжностей відповідно до директиви Ради (ЄС) 2016/1164 (ATAD), повідомляється на сайті Міністерства фінансів у середу.

Реєстрація законопроєкту в Верховній Раді є структурним маяком програми EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Документ спрямований на захист нацсистеми оподаткування прибутку підприємств від практик ухилення від сплати податків, розмивання податкової бази та переміщення прибутку до юрисдикцій з нижчим рівнем оподаткування. Разом із проєктом закону щодо імплементації положень цієї.

Відомство зазначає, що законопроєкт передбачає запровадження механізму оподаткування приросту вартості активів ("податок на вихід", Exit Tax) у разі переміщення активів за межі України, якщо держава втрачає право на їх оподаткування. Правило поширюється на платників податку на прибуток, зокрема нерезидентів із постійними представництвами, проте воно не застосовується до тимчасового (до 12 місяців) переміщення активів у межах операцій фінансування, застави чи управління ліквідністю, а також між платником і дочірнім підприємством, якщо Україна не втрачає прав на оподаткування.

Документ також запроваджує загальне правило протидії податковим зловживанням (GAAR), згідно з яким операції без обґрунтованих комерційних причин, здійснені заради податкової вигоди всупереч Податковому кодексу, не враховуватимуться в частині зловживання. Обов'язок доведення покладатиметься на контролюючий орган, а перевірки та розгляд заперечень здійснюватиме спеціально створена Комісія за участю представників Мінфіну та експертів платника.

Також впроваджуються правила усунення наслідків гібридних розбіжностей, зворотних гібридних розбіжностей і розбіжностей податкової резиденції, які виникають через відмінності у податковому трактуванні інструментів чи суб'єктів у різних юрисдикціях.

Нові правила набирають чинності з дня опублікування закону та вводяться в дію з 1 січня 2028 року після його ухвалення парламентом. Адміністрування здійснюватиметься в межах чинної звітності без запровадження окремих декларацій.

Документ поки що не зареєстровано у Верховній Раді.