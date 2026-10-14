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Економіка

БЕБ та ДМС викрили схему продажу 71 завезеної для ЗСУ автівки

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Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у м.Києві спільно з Національною поліцією та у взаємодії з Державною митною службою (ДМС) викрили схему незаконного продажу автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога для ЗСУ.

Слідство встановило, що для ввезення транспортних засобів використовували три підконтрольні благодійні фонди. До митних органів подавали документи про те, що машини призначені для українських військових, завдяки чому їх переміщували через кордон без сплати митних платежів.

Однак замість передачі на фронт автомобілі виставляли на продаж через онлайн-платформи "ОЛХ" та "Авто.РІА" і реалізовували у Києві. Упродовж 2026 року фігурант схеми продав у такий спосіб 71 транспортний засіб.

Правоохоронці затримали чоловіка під час спроби продажу чергового автомобіля, а під час обшуків за місцем його проживання вилучили ще дві машини.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч.3 ст.201-2 Кримінального кодексу України (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги). Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Київська міська прокуратура. Відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Автор

Кореспондент · економіка, уряд, парламент
#беб #викриття #авто #зсу
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