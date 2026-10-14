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Економіка

"Газмережі" цьогоріч реалізували 140 об'єктів розподіленої газової генерації, до кінця 2026р планується ще 86

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ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі") з початку 2026 року реалізувало 140 об'єктів розподіленої газової генерації і планує реалізувати до кінця року ще 86, повідомила компанія у середу з посиланням на голову правління "Газмережі" Людмилу Кіндер, яка розповіла про розвиток цього напряму та співпрацю з видобувними компаніями під час Київської нафтогазової конференції Ньюфолк "Нафта і газ України".

"Серед основних напрямів взаємодії – приєднання до газорозподільних мереж, подача газу, комерційний облік, підключення виробничих об'єктів і розподіленої генерації, а також модернізація діючих вузлів обліку", – йдеться у повідомленні "Газмережі".

Зазначається, що для кожного об'єкта технічне рішення визначається окремо з урахуванням його параметрів та можливостей мережі.

Реалізація об'єктів розподіленої газової генерації передбачає оцінку технічних можливостей мережі, проєктування, будівництво необхідної інфраструктури, підключення та пуск газу.

"Газорозподіл і видобуток мають працювати як одна інфраструктурна система. Для бізнесу взаємодія з нами має бути зрозумілою: є конкретна потреба – разом визначаємо технічне рішення і доводимо його до реалізації", – пояснила Кіндер.

Окрему увагу "Газмережі" приділяють роботі з великими замовниками, які мають кілька об'єктів у різних регіонах. Компанія планує застосовувати портфельний підхід: комплексно бачити проєкти одного замовника, заздалегідь узгоджувати технічні вимоги, порядок взаємодії з регіональними філіями та черговість реалізації. Це має зробити взаємодію бізнесу з "Газмережами" простішою та швидшою, йдеться у повідомленні.

#генерація #газмережі #дані #розподілена
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