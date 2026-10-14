Понад 534 тисячі клієнтів звернулося до Служби зайнятості за 9 місяців

Послугами Державної служби зайнятості у січні-вересні 2026 року скористалося більш, як 534 тис. клієнтів; з них забезпечено роботою понад 302 тис., профнавчання пройшли – 42,6 тис., а більше 8,6 тис. отримали мікрогранти та гранти на бізнес, повідомила пресслужба Державної служби зайнятості.

"Цього року за 9 місяців до Служби зайнятості найбільше клієнтів звернулися у Дніпропетровській області – понад 41,6 тисяч, у Львівській – 32 тисячі та у Харківській – 31,4 тисячі. З загальної кількості 534,2 тисяч клієнтів, зайнятістю забезпечено понад 302 тисячі людей. Найбільше у Дніпропетровській області – 25 тисяч", – йдеться у повідомленні Держслужби, що отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у середу.

Високі показники Дніпропетровської області пояснюються активним впровадженням інклюзивної підтримки клієнтів. Наприклад, Михайло Шарап – демобілізований ветеран звернувся до Криничанського управління Кам'янської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості. Чоловік розповів, що до війни працював у полі на сезонних роботах, тому точно хоче повернення до улюбленої справи. Фахівці служби зайнятості провели повне профілювання та розробили індивідуальний трек пошуку вакансій, проконсультували стосовно всіх доступних кар'єрних можливостей і знайшли ідеальну вакансію – тракторист у ТОВ "ЮМ-Ватутіно". Головним у підході спеціалістів Дніпропетровщини – орієнтація на потреби і можливості клієнта.

Дніпропетровщина взагалі дуже індивідуально підходить до запитів своїх клієнтів, проводить ярмарки вакансій, робить підбірки вакансій з укриттями чи пропозицій дистанційної роботи.

Повідомляється, що 42,6 тисяч клієнтів служби цього року проходили профнавчання. Найбільше на Дніпропетровщині – 4,4 тисячі.

Кількість людей, яких Служба зайнятості скерувала на навчання в центри професійно-технічної освіти – 29 тисяч. Найчастіше таку освіту отримували клієнти на Львівщині – майже 2,3 тисячі та на Дніпропетровщині – 2,2 тисячі. Такі показники Львівська область має в тому числі і завдяки соціальним проєктам.

Наприклад, Львівський ЦПТО у співпраці з партнерами не лише навчає за освітньою програмою "Основи крою, шиття та машинної вишивки", а й застосовує здобуті навички для допомоги іншим. Учасниці програми шиють адаптивний одяг для поранених захисників і захисниць, які проходять лікування та реабілітацію в місцевих шпиталях.

До суспільно корисних робіт за 9 місяців долучилась 81 тисяча клієнтів, найбільше на Харківщині – майже 10,6 людей. Наприклад, уже два роки поспіль Коломацька територіальна громада займається плетінням маскувальних сіток для ЗСУ, як одним із видів таких робіт. Їх організовує Харківська обласна служба зайнятості спільно із селищною радою.

Повідомляється також, що 7,7 тисяч клієнтів отримали мікрогранти на початок чи розвиток власного бізнесу. Серед регіонів найбільше мікрогрантів було видано на Львівщині – 898. Також прийнято 932 позитивні рішення щодо надання грантів для ветеранів, ветеранок та другого з подружжя, найбільше можливостей надано також Львівським обласним центром зайнятості – 115.

Місцевий бізнес, після підтримки Служби зайнятості, досягає більшого. Так, Ірина Рак з Кам'янка-Бузької громади взяла грант 489 тисяч грн за програмою "Власна справа". Це дозволило дизайнерці одночасно працювати над кількома проєктами та скоротити терміни виконання замовлень. Клієнтка Львівського обласного центру зайнятості разом із колегою Ольгою Корилець працювали над авторським благодійним проєктом шкільних їдалень та отримали за це подяку місцевої влади.

Загалом, за 9 місяців Служба зайнятості запропонувала своїм клієнтам майже 350 тисяч вакансій, найбільше працедавці запрошують людей на роботу в Львівській області – 38,5 тисяч, також багато пропозицій на Дніпропетровщині – 23,6 тисяч.

Роман Зварич – захисник з інвалідністю внаслідок війни, який нещодавно працевлаштувався за сприяння Дрогобицької філії Львівського обласного центру зайнятості. Фахівці допомогли ПП "Компанія Міос" – заводу листозгинальних інструментів – знайти потрібного спеціаліста. А ветерану із ґрунтовним досвідом роботи електрозварником – хорошу роботу на посаді адміністратора системи виробничого процесу.