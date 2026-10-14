Міжнародна мережа товарів для дому JYSK відкриє перший магазин у Кропивницькому до кінця 2026 року, повідомив Country Director at JYSK Ukraine Євген Іваниця.

"Справді гарна новина! JYSK відкриє перший магазин у Кропивницькому! Ми зустрічатимемо мешканців центру України вже до кінця цього року. Дякуємо всім-всім кропивничанам за те, що всі ці роки вірили в нас і мотивували зробити цей крок. Нарешті скоро зустрічаємося!" – повідомив він у лінкедин.

Наразі в Україні діють 119 магазинів JYSK в 40 містах та інтернет-магазин jysk.ua В штаті мережі ритейлера – майже 1000 співробітників.

За даними аналітичної системи YouControl, виручка ТОВ "Юск Україна" у січні-вересні 2025 року виросла на 24% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 5,3 млрд грн, чистий прибуток – на 22%, до 959 млн грн.

JYSK – частина сімейної Lars Larsen Group з понад 3,5 тис. магазинів у 50 країнах. Виторг JYSK у 2024/2025 фінансовому році становив EUR6,2 млрд.