ЄС виділив Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ EUR228 млрд, закликає долучатися – єврокомісар

Обсяг підтримки України з боку Європейського Союзу з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року досяг EUR228 млрд, повідомив член Єврокомісії з питань економічного зростання та продуктивності Валдіс Домбровскіс під час 10-го міністерського круглого столу з підтримки України, який у середу пройшов в рамках щорічних зборів Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку (СБ) у Бангкоці.

"ЄС робить свій внесок: EUR228 млрд на підтримку України з початку повномасштабного вторгнення, і це ще не все, і далі буде", – написав він у соцмережі X за результатами круглого столу, який був закритий для преси.

Домбровскіс наголосив, що міжнародні партнери обов'язково мають долучитися до цих зусиль.

Він не уточнив агентству "Інтерфакс-Україна" інші деталі, але на п'ятницю, 16 жовтня, на полях щорічних зборів МВФ та СБ заплановано ще засідання Групи з фінансової координації України за участі єврокомісара.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" кілька учасників круглого столу, на ньому не йшлося про конкретні зобов'язання, які готові взяти на себе партнери Києва у майбутньому, але в цілому вони підтвердили готовність підтримувати Україну й надалі.

Своєю чергою українська сторона окреслила потребу у зовнішньому фінансуванні на 2027 рік та зазначила необхідність підтвердження його джерел до початку місії МВФ у листопаді цього року з об'єднаного другого та третього перегляду програми розширеного фінансування EFF.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", традиційно у засіданні круглого столу взяла участь директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, й хоча вона через деякий час залишила його, Фонд надалі представляв перший заступник директора-розпорядника Деніел Кац, який до приходу в МВФ минулого року у якості заступника міністра фінансів США займався створенням Американсько-українського інвестиційного фонду.

Також були присутні віцепрезидентка Світового банку Антонелла Бассані, президентка Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо, директор-розпорядник Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Махтар Діоп та віцепрезидент IFC Альфонсо Гарсія Мора, президентка Європейського інвестиційного банку Надія Кальвіньо.

Від України онлайн виступив прем'єр-міністр Сергій Корецький та також онлайн міністр фінансів Сергій Марченко, який залишився у Києві через звіт перед Верховною Радою у понеділок та прийняття важливих для зовнішнього фінансування законів далі на тижні.

Також були присутні голова Нацбанку України Андрій Пишний, міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко, заступниця міністра фінансів Ольга Зикова.

Перше засідання такого "круглого" столу відбулося на весняних зборах МВФ і СБ 21 квітня 2022 року, друге – на осінніх зборах 12 жовтня того ж року і в наступні роки вони відбувалися раз на півроку на подібних подіях цих провідних міжнародних фінансових організацій.

На першому засіданні глава МВФ вказала на щомісячну потребу України 2022 року в $5 млрд фінансування дефіциту держбюджету в умовах розв'язаної Росією війни. На другому Зеленський запропонував світовій фінансовій спільноті зробити три термінові кроки на підтримку України: створити "фінансовий "Рамштайн", забезпечити відновлення економіки та допомогу українцям, а також створити механізм підтримки інвестицій, страхування їх від військових ризиків.

На третьому Володимир Зеленський звернувся до МВФ і Світового Банку з проханням схвалити Програму підтримки для покриття пріоритетних проєктів Швидкого відновлення на $14,1 млрд, а також закликав опрацювати конкретні механізми використання заморожених російських активів для відшкодування завданих Росією збитків.

Цього року під час щорічних зборів МВФ, які проходять 12-18 жовтня, українська делегація обговорюватиме з Фондом виконання нової чотирирічної програми розширеного фінансування обсягом $8,1 млрд, яку було затверджено наприкінці лютого цього року та яка є частиною загального зовнішнього фінансування у 2026-2029 роках обсягом $136,5 млрд за базовим сценарієм.

У липні Фонд завершив перший перегляд програми та виділив другий транш близько $690 млн, що довело загальний обсяг отриманого фінансування за новою програмою до $2,2 млрд. Разом з тим зафіксовано порушення строків виконання частини структурних маяків програми. Оновлена за результатами першого перегляду програма EFF поповнилася вісьмома структурними маяками, сім з них – фіскальні.

Наразі йдеться про об'єднання другого та третього перегляду програми, щоб винести це питання на розгляд ради виконавчих директорів до грудня цього року разом зі схваленням виділення об'єднаного третього та четвертого траншів на загальну суму близько $1,65 млрд.

"Винесення цього питання на розгляд ради залежить від отримання достатніх і надійних гарантій фінансування для покриття прогнозованого дефіциту коштів на умовах, сумісних із забезпеченням боргової стійкості України", – зазначила на початку жовтня речниця МВФ Джулія Козак.

Глава Мінфіну Марченко зазначав, що до очікуваного візиту місії МВФ у листопаді бажано отримати підтвердження всіх джерел $52,6 млрд зовнішнього фінансування державного бюджету в 2027 році, тоді як наразі близько $32,6 млрд з цієї суми ще потребують додаткового підтвердження.

За словами Марченка, у Києві розраховують на виконання Європейським Союзом зобов'язання із покриття двох третин потреби України у зовнішньому фінансуванні й наступного року, що означало б збільшення підтвердженого фінансування ще приблизно на $17,5 млрд. Щодо залишку у приблизно $15 млрд, то, як уточнив міністр, існує цілий ряд джерел його покриття: двостороннє фінансування та гарантії, програми з Міжнародними фінансовими організаціями.