Платники можуть повідомити ДПС про пошкоджене через війну майно в Електронному кабінеті

Суб'єкти господарювання можуть інформувати Державну податкову службу (ДПС) про втрачене або пошкоджене внаслідок збройної агресії російської федерації майно через Електронний кабінет.

Як йдеться на сайті ДПС у середу, повідомлення потрібно подати до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків. Форма містить дані про платника, відомості про об'єкт руйнування чи знищення, перелік втраченого або пошкодженого майна та орієнтовний розмір збитків.

Для подання документа через приватну частину Електронного кабінету необхідно перейти до розділу "Введення звітності", обрати поточний період і тип форми "F(J)13 Запити", після чого вибрати відповідну форму повідомлення – F13299ХХ для фізосіб або J13299ХХ для юросіб. До повідомлення потрібно додати електронні копії підтвердних документів у форматі PDF, які містять дані про факт руйнування, знищення чи втрати основних засобів або товарно-матеріальних цінностей.

Документ підписується та подається керівником особисто. У разі появи нових документів, встановлення додаткових втрат чи уточнення суми збитків платники мають право подати уточнююче повідомлення із зазначенням номера і дати первинного документа та причини уточнення.

Як повідомлялося, у вересні поточного року ДПС виносила на обговорення з бізнесом ініціативу щодо добровільного подання спеціальних повідомлень задля пришвидшення інформування, оскільки чинні процедури з отриманням сертифікатів Торгово-промислової палати та довідок від інших органів суттєво затягували процес.

Як зазначалося під час обговорень із підприємцями, такий документ не створює негативних правових наслідків, а покликаний оперативно зібрати необхідну інформацію для подальших рішень щодо виконання податкових зобов'язань. Тоді бізнес також порушував низку пов'язаних проблем, зокрема щодо складності списання активів на окупованих територіях через неможливість проведення фізичної інвентаризації, недостатності 90-денного строку на відновлення знищених документів, необхідності переходу на повністю електронний обмін інформацією, уточнення правил продажу пошкодженої продукції та запровадження особливих процедур для підприємств оборонно-промислового комплексу через безпекові обмеження.