Широке застосування КЕП та обмежені техліміти системи "еАкциз" створюють труднощі для бізнесу – думка

Тестування системи "еАкциз" виявило обмеженість її технічних лімітів та складність вимоги щодо обов'язкового застосування кваліфікованого електронного підпису (КЕП), повідомила менеджерка з регуляторних питань "JTI Україна" Юлія Ющенко.

"Варто розрізняти технічні недоліки та обмеження, закладені у самій моделі системи. Не всі труднощі, з якими стикається бізнес, є суто технічними. Багато чого випливає з самої моделі системи та вимог закону, ухвалених регулятором", – зазначила вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Представниця компанії пояснила, що критичними питаннями залишаються технічні ліміти системи, які розробники поступово збільшують, проте їхніх поточних значень усе ще недостатньо для операційних потреб. Оскільки ліміти змінюються безпосередньо у процесі розробки, бізнесу доводиться регулярно адаптувати власні процеси та переглядати ІТ-рішення.

Другим питанням представниця компанії назвала вимогу законодавства щодо широкого застосування КЕП для підписання значної кількості процесів і документів, що є складним та дорогим рішенням у разі великої кількості автоматизованих операцій.

За її словами, тютюнова галузь разом із представниками роздрібної торгівлі та алкогольної індустрії підготувала пропозиції щодо необхідних змін та обговорила їх із розробниками, однак значна частина правок потребує коригування закону, а підтримки у парламенті бракує.

У зв'язку з цим "JTI Україна" наполягає на проведенні масштабного тестування за одночасної участі якомога більшої кількості суб'єктів господарювання до обов'язкового запуску "еАкцизу", щоб оцінити не лише технічну працездатність системи, а й можливість її повноцінного використання всіма учасниками ринку.

Раніше, 13 жовтня, парламент переніс вдруге строк запровадження "еАкцизу" – з 1 листопада 2026 року на 1 липня 2027 року.

Проєкт "еАкциз" впроваджують Мінцифри спільно з Міністерством фінансів та ДПС у співпраці з Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Заходи з підтримки впровадження "еАкцизу" здійснюються в межах проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), що виконує Фонд Євразія та фінансує UK International Development. Партнер проєкту – Фонд Східна Європа. Офлайн-застосунки та вебсайт "еАкцизу" розроблено в межах програми EGAP, яка реалізується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії. До повноцінного тестування залучені компанії JTI, DLS та мережі "ЛотОК".

Метою впровадження "еАкцизу" є створення системи, що забезпечить рівні умови конкуренції для легального бізнесу та стабільні надходження до держбюджету.