Рада вдруге перенесла строк впровадження системи "еАкцизу" – до 1 липня 2027р.

Верховна Рада схвалила одразу у другому читанні та у цілому законопроєкт №15532 про перенесення строків запровадження електронної простежуваності алкоголю, тютюнових виробів і рідин для е-сигарет (системи "еАкциз") з 1 листопада 2026 року на 1 липня 2027 року.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час засідання у вівторок, рішення при розгляді документу у першому читанні схвалили 259 нардепів (шість проти), підтримали у другому читанні 252 парламенті (проти вісім), за необхідного мінімуму 226 голосів.

Під час представлення законопроєкту, очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підкреслив, що у випадку неухвалення закону держбюджет щоденно втрачав 500 млн грн

Натомість Ніна Южаніна (фракція "Європейська солідарність") зауважила, що крім Міністерства цифрової трансформації, гальмує впровадження системи також і уряд.

"Закон дав 2,5 роки на запуск системи. Шість місяців для Кабміну, для прийняття підзаконних акцій та два роки для Мінцифри. Ви зверніть спочатку, наскільки затримався Кабмін. Замість шість місяців, 16 місяців готували підзаконні документи. Звісно, Мінцифра не встигла розробити, запустити систему. І насправді, допоки не буде політичної волі, щоб відповідальні особи несли відповідальність, нічого не зміниться. Я впевнена, що ця система так і не запрацює", – сказала вона.

Верховна Рада схвалила закон про "еАкциз" №3173-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України у зв'язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах" у липні 2023 року. Наприкінці 2025 року Рада вперше відтермінувала строки впровадження системи – на 10 місяців, через неготовність інфраструктури. У липні 2026 року розробники випустили оновлену версію зі стабільним API, продовжуючи доопрацювання функціоналу й усунення помилок.

Перенести повноціненне впровадження системи підтримали Міністерство цифрової трансформації та Державна податкова служби (ДПС), а сам законопроєкт №15532 був рекомендований у цілому фінкомітетом Ради.

Перед голосуванням бізнес попереджав, що через затримку ухвалення законопроєкту компанії втратили можливість планувати діяльність і замовляти марки акцизного податку на листопад 2026 року, що призведе до недонадходжень до держбюджету на рівні 6,5 млрд грн.

Оскільки нові вимоги охоплять усю ланку економічних операторів – від виробників та імпортерів до дистриб'юторів, логістики та роздрібу, нестача часу на підготовку створює серйозні ризики для безперебійного постачання легальної продукції. Зокрема, бізнесу потрібно забезпечити стабільну роботу компонентів системи, інтеграцію корпоративних ІТ-рішень, перебудову виробничих і логістичних процесів, навчання персоналу, наскрізне тестування руху продукції, а також завершити розробку та тестування державних програмних продуктів.

Попри потребу великих обсягів підготовки до впровадження системи, тестове середовище функціонує для близько 600 зареєстрованих. Для повноцінного тестування залучені компанії JTI, DLS та мережі "ЛотОК". Тоді як працюватиме вона для всієї тютюнової та алкогольної галузі, а також ритейлу та дистриб'юторів.

Проєкт "еАкциз" впроваджують Мінцифри спільно з Міністерством фінансів та ДПС у співпраці з Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Заходи з підтримки впровадження "еАкцизу" здійснюються в межах проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), що виконує Фонд Євразія та фінансує UK International Development. Партнер проєкту – Фонд Східна Європа. Офлайн-застосунки та вебсайт "еАкцизу" розроблено в межах програми EGAP, яка реалізується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

Метою впровадження "еАкцизу" є створення системи, що забезпечить рівні умови конкуренції для легального бізнесу та стабільні надходження до держбюджету.

Джерело: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/70659