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Графіки обмеження потужності та відключень е/е діятимуть до кінця доби у кількох регіонах – "Укренерго"

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Графіки обмеження потужності та відключень е/е діятимуть до кінця доби у кількох регіонах – "Укренерго"

До кінця доби 13 жовтня будуть вимушено застосовуватись графіки обмеження потужності (ГОП) для промисловості та графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом до двох черг для всіх категорій споживачів у частині областей, повідомило НЕК "Укренерго" у вівторок.

За інформацією системного оператора, ГОП та ГПВ запроваджені для уникнення перевантажень обладнання, пошкодженого попередніми російськими обстрілами.

Окрім того, станом на ранок 13 жовтня є нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Донецькій і Запорізькій областях внаслідок ворожих обстрілів у прифронтових та прикордонних з РФ регіонах. Там, де наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.

Водночас споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання і сьогодні, 13 жовтня, станом на 9:30, воно було на 4,1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня у понеділок.

"Причина змін – хмарна погода майже на всій території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі", – пояснили в "Укренерго".

Своєю чергою, 12 жовтня добовий максимум споживання, зафіксований увечері, був на 1,5% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п'ятницю, 9 жовтня. Причина змін – менший обсяг вимушено застосованих заходів обмеження у частині областей.

Джерело: https://t.me/Ukrenergo/5523

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Редактор · економіка
#обмеження #енергопостачання #укренерго #енергетика
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