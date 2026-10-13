Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні у серпні зросли на 25,4% – Держстат

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні у серпні 2026 року зросли на 25,4% порівняно з серпнем-2025, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За даними статвідомства, у серпні-2026 до серпня-2025 ціни зросли в усіх сегментах будівництва: у житловому будівництві на 21,5% (на 1,3% порівняно з попереднім місяцем), у нежитловому – на 26,4% (2%), інженерному – на 26,1% (1,6%).

У січні-серпні поточного року до аналогічного періоду минулого ціни на БМР виросли на 18%, зокрема, у житловому секторі – на 15,5%, нежитловому – 18,7%, інженерному – 18,4%.

Як повідомлялося, у 2025 році ціни на БМР виросли на 5,8% порівняно з попереднім роком, у 2024 році – на 7,9%, у 2023 – на 15,8%.

Джерело: https://stat.gov.ua/