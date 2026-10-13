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Економіка

Бізнес закликає уряд до відкритого діалогу щодо можливих змін до порядку бронювання працівників

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Бізнес закликає уряд до відкритого діалогу щодо можливих змін до порядку бронювання працівників

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) висловила занепокоєння можливими змінами до порядку бронювання військовозобов'язаних працівників і закликає уряд забезпечити відкритий діалог із бізнес-спільнотою до ухвалення будь-яких рішень.

Як зазначається на сайті асоціації, утримання від оцінки конкретних положень документа триватиме до його офіційного оприлюднення, однак сама перспектива посилення обмежень щодо бронювання викликає серйозне занепокоєння. В ЄБА наголосили, що ризики втрати ключового персоналу в умовах безпекових загроз, руйнування енергетичної інфраструктури та дефіциту кадрів матимуть негативний вплив на безперервність виробничих процесів, виконання контрактів і податкові надходження.

В асоціації підкреслили, що весь критично важливий бізнес до 1 вересня вже пролонгував дію наказів про критичність або заново отримував цей статус відповідно до оновлених вимог урядових постанов №692 від 30 травня та №862 від 1 липня 2026 року, тому в умовах війни важливими є передбачуваність держполітики та зваженість регуляторних рішень.

У зв'язку з цим ЄБА закликає Кабінет міністрів оприлюднити відповідні пропозиції для обговорення, оцінити їхній потенційний вплив на економіку та залучити бізнес до напрацювання збалансованих рішень.

Як повідомлялося, раніше народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") оприлюднив проєкт урядової постанови, що передбачає скорочення лімітів бронювання для ОПК та енергетики зі 100% до 85%, для комунальних підприємств – із 75% до 60%, а також зміну бази розрахунку 50% квоти та створення Координаційного центру при Кабміні.

У відповідь на це профільні оборонні асоціації, зокрема, NAUDI, Технологічні сили України та Рада зброярів, закликали зберегти 100% бронювання для підприємств ОПК, наголосивши на ризиках для виконання оборонних замовлень. Спілка українських підприємців (СУП) заявила про намір направити офіційний запит до профільного міністерства для з'ясування деталей підготовки відповідного документа.

Джерело:https://eba.com.ua/ua-biznes-zanepokoyenyj-informatsiyeyu-shhodo-mozhlyvogo-pereglyadu-pravyl-bronyuvannya-pratsivnykiv/

Автори

Кореспондент · економіка, уряд, парламент
Редактор · економіка
#бронювання #бізнес #єба
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