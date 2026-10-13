Ціна нафти Brent знизилася на 1,17% – до $105,4 за барель

Котирування ф'ючерсів на грудневу нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 10:00 кч знизилися проти рівня закриття попередніх торгів на $1,25 – до $105,4 за барель.
Котирування ф'ючерсів на грудневу нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 10:00 кч знизилися проти рівня закриття попередніх торгів на $1,25 – до $105,4 за барель.
Міжнародний валютний фонд (МВФ) у жовтневому World Economic Outlook (WEO) зберіг оцінку зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) на р…
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Споживчі ціни в Україні у вересні 2026 року зросли на 2,1% після підвищення на 0,1% у серпні та 0,3% у липні, повідомила Державна служба статистики (…
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Кабінет міністрів зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026/27 років, повідомив прем'єр-мініст…