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Економіка

Ціна нафти Brent знизилася на 1,17% – до $105,4 за барель

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Ціна нафти Brent знизилася на 1,17% – до $105,4 за барель

Котирування ф'ючерсів на грудневу нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 10:00 кч знизилися проти рівня закриття попередніх торгів на $1,25 – до $105,4 за барель.

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Редактор · економіка
#нафта #світ #ціна
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