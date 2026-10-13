МВФ підтвердив прогноз прискорення зростання ВВП України 2027р до 3,5% після гальмування до 1,0% 2026р – WEO

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у жовтневому World Economic Outlook (WEO) зберіг оцінку зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) на рівні 1% порівняно із 1,8% минулого року, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з щорічних зборів МВФ та Світового банку у Бангкоці.

Згідно оприлюдненому зранку у вівторок звіту, також незмінною залишився прогноз прискорення ВВП наступного року до 3,5% та оцінка зростання у 2031 році – 3,6%.

Як повідомлялося, МВФ у червні цього року погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026 році до 1-1,6%, тоді як у квітневому WEO він оцінював його у 2%, а під час затвердження нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF наприкінці лютого – у діапазоні 1,8-2,5%.

Щодо наступного року, то під час другого перегляд програму у червні-липні Фонд прогнозував прискорення зростання ВВП до 3,5%, хоча з того часу більшість інших аналітиків погіршили свої прогнози.

Так само МВФ підтвердив і липневий прогноз решти основних показників. Він передбачає зростання інфляції з 8,0% минулого року до 10,5% цього року та повернення на рівень 8,0% – наступного, дефіциту поточного рахунку платіжного балансу – з 16% ВВП минулого року до 11% ВВП цього року та 4,7% наступного.

Щодо безробіття, то Фонд очікує його скорочення до 10,2% цього року з 11,6% минулого й знову зростання до 11,3% наступного року.

Як повідомлялося, Світовий банк минулого тижня погіршив прогноз зростання економіки України у 2027 році з 4% до 1,5%, але зберіг оцінку зростання цього року 1,2%, а ЄБРР наприкінці вересня погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026 році до 1,5%, у 2027-му – до 2,5%.

Міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко наприкінці вересня повідомив, що допускає перегляд прогнозу зростання ВВП на 2027 рік у бік скорочення на 0,3-0,5 в.п. відносно вже закладеного песимістичного плану – з 1,3% до 0,8-1%, а на 2026 рій – до 0,5% порівняно з поточним прогнозом у 1,6%.

Національний банк України (НБУ) знизив оцінку зростання реального ВВП на цей рік до 1,1-1,2% порівняно з оцінкою 1,8% наприкінці липня цього року.

Провідна українська інвестиційна компанія Dragon Capital минулого тижня також суттєво погіршила свій макропрогноз: тепер вона очікує зниження ВВП на 0,5% цього року та на 1,0% наступного, тоді як до ескалації війни у липні цього року оцінювала можливе зростання цього року в 1,5%, наступного – у 0,5%.

Джерело: https://www.imf.org/en/publications/weo/issues/2026/10/13/world-economic-outlook-october-2026