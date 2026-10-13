МВФ символічно на 0,1 в.п. підвищив прогноз зростання світової економіки цього року та віддав належне її міцності

Світова економіка продовжує демонструвати стійкість, хоч і нерівномірну по регіонах і країнах, негативний вплив зростання цін на енергоносії та інші товари, спричинене війною, компенсується технологічним бумом завдяки штучному інтелекту, йдеться в жовтневому Огляді світової економіки (World Economic Outlook, WEO), представленому на щорічних зборах Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Бангкоці.

"Цього року (світовий) ВВП зросте на 3,1%, що на 40 базисних пунктів (б.п.) нижче, ніж минулого року. Прогнозується, що у 2027 році він зросте на 3,4%", – сказала головна економістка МВФ Сільвана Тенрейро на брифінгу у вівторок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Порівняно із липневою оцінкою, прогноз на цей рік покращено на 10 базисних пунктів, тоді як на наступний залишено без змін.

"Це результат двох ключових сил, які формують перспективи: по-перше, зростання цін на енергоносії та інші товари, спричинене війною, – негативний глобальний шок пропозиції, що підвищує ціни та гальмує активність. По-друге, технологічний бум здебільшого завдяки штучному інтелекту, який діє як позитивний шок попиту, підвищуючи як ціни, так і активність, зокрема торгівлю та інвестиції", – зазначила вона.

Тенрейро наголосила, що хоча ці сили попиту та пропозиції тягнуть активність у протилежних напрямках, обидві вони чинять тиск на інфляцію в бік зростання.

МВФ в WEO прогнозує, що глобальна інфляція зросте до 4,7% цього року та знизиться до 4,1% у 2027 році, при тому, що у липні, квітні та січні Фонд вже підвищував свою оцінку інфляції на цей рік на 30 б.п., 60 б.п. та на 10 б.п.

"Частково у результаті цих сил попиту та пропозиції, вартість позик у кількох розвинених економіках зросла в період підвищеного боргу… Перспективи дуже нерівномірні між країнами, що відображає різницю у впливі цін на сировинні товари та діяльності, пов'язаної зі штучним інтелектом, а також вартості запозичень", – зауважила головна економістка МВФ.

За її словами, очікується, що експортери енергії, які не перебувають у регіонах конфліктів, та країни, тісно інтегровані в цикл розвитку штучного інтелекту, матимуть кращі результати, тоді як імпортери енергії та ті, хто має обмежену участь у бумі технологій штучного інтелекту, стикаються з слабшими перспективами зростання.

В той же час Тенрейро звернула увагу, що стійкість світової економіки частково пов'язано із використанням запасів енергоресурсів, без яких глобальне зростання цього року було б на 60 базисних пунктів нижчим– 2,5% замість 3,1%.

"Але деякі з цих запасів та підвищення енергоефективності досягають своїх меж. Екстремальні погодні явища, спричинені Ель-Ніньйо, можуть спричинити подальші збої на товарних ринках, посилюючи тиск на пропозицію", – попередила вона.

Головна економістка додала, що друге обмеження стійкості пов'язане зі структурою зростання.

"Бум, пов'язаний зі штучним інтелектом, завдяки інвестиціям та торгівлі став ключовим фактором глобального зростання. Але ланцюги поставок штучного інтелекту високо сконцентровані в кількох країнах, секторах та фірмах, що створює потенційні вузькі місця. Крім того, корекція ринкової вартості та загрози кібербезпеці з боку штучного інтелекту можуть негативно вплинути на наше зростання та додати ризиків для фінансової стабільності", – звернула увагу на ризики Тенрейро.

Нарешті третім обмеженням стійкості вона назвала фіскальну ситуацію, бо вищі витрати на позики та процентні платежі можуть витіснити критично важливі витрати в інших сферах та зменшити фіскальні буфери для майбутніх потрясінь.

За її словами, існує сценарій, коли вищі ціни на сировинні товари та занепокоєння щодо фіскальних перспектив призводять до переоцінки ризиків державних запозичень, що скоротить очікуване зростання на 50-60 базисних пунктів у 2027 році та призведе до ще більшої інфляції.

"Це поєднання ризиків вимагає рішучих дій. Фіскальна політика має бути стриманою, щоб стримувати тиск попиту в період високих інфляційних ризиків. Країнам з високим рівнем боргу та дефіциту необхідно розпочати фіскальну консолідацію… Будь-який захід підтримки, якщо він потрібен, має бути тимчасовим та цілеспрямованим для захисту найбільш вразливих верств населення, зберігаючи при цьому цінові сигнали", – наголосила головна економістка МВФ.

На її думку, монетарна політика повинна залишатися твердо зосередженою на ціновій стабільності відповідно до мандатів центральних банків, щоб запобігти вторинним наслідкам та забезпечити своєчасне повернення інфляції до цільового рівня.

"Більше ніж будь-коли, незалежність центрального банку є життєво важливою для досягнення цільових показників інфляції", – сказала Тенрейро.

Для підтримки середньострокового зростання країни повинні продовжувати створювати фіскальні буфери, захищати фінансову стабільність, посилювати динамізм приватного сектору та зміцнювати стійкість пропозиції, додала вона.

"Економіка була стійкою, але ця стійкість досягає своїх меж. Завдання, яке стоїть перед нами, полягає в тому, щоб перейти від подолання труднощів до відновлення. Відновлення фіскального простору та стійкості пропозиції для зміцнення здатності країн до сталого зростання", – підсумувала головна економістка Фонду.

НАФТА І ТОРГІВЛЯ

МВФ знову підвищив оцінку середньої ціни нафти у 2026 та 2027 роках та зазначив, що затяжна патова ситуація чи подальша ескалація на Близькому Сході можуть підтримувати високі та нестабільні ціни на енергоносії та продовольство, відновити інфляційний тиск, погіршити бюджетний та зовнішній баланси та чинити тиск на економічне зростання. Зростання цін, спричинене перебоями у фізичних постачаннях, має більш масштабні та стійкі макроекономічні наслідки, ніж зростання цін, спричинене геополітичними ризиками, йдеться у доповіді.

Так, цього року МВФ чекає зростання середньої ціни на нафту на 41,3% замість 31,8%, які прогнозував у липні, до $95,74 за барель (у липні оцінювалася в $89,27 за барель, у квітні – $82,22, у січні – у $62,13, йдеться про середньо WTI та Dubai).

У 2027 році, на думку МВФ, зниження ціни буде менш суттєвим, ніж очікувалося раніше – на 8,7% замість 11,8%, до $87,39 ($78,7 – у липневому прогнозі, у квітневому – $75,97, у січневому – $62,17).

МВФ також продовжив покращувати прогноз зростання обсягу світової торгівлі. На 2026 рік оцінку підвищено на 110 б.п. після +70 б.п. у липні та по 20 б.п. у січні та квітні. Тепер цього року МВФ чекає зростання цього показника на 50 б.п., у квітні – на 70 б.п.).

Навіть з урахуванням неодноразового покращення прогнозу темпи зростання світового товарообігу щодо результату 2025 р (+5%) уповільняться, а 2027 року, за оцінкою МВФ, стабілізуються; це зумовлено стримуючим впливом тарифів та перебудовою виробничих ланцюжків за збереження високої активності у сфері торгівлі технологічною продукцією.

ПРОГНОЗИ КРАЇН

Хоча в цілому прогноз світової економіки на цей рік покращено на 10 б.п., а на наступний збережено без змін, динаміка по групам країн є різною. Для країн, що розвиваються, в 2026 і 2027 роках МВФ погіршив його на 10 б.п. – до 3,7% і 4,4% відповідно, тоді як для розвинених країн прогноз у 2026 році, навпаки, підвищено відразу на 40 б.п. – до 2,1%, тоді як на 2027 рік він залишився на рівні 1,8%.

МВФ, як і раніше, чекає зростання ВВП США в 2026 році на рівні 2,3%, тоді як на 2027 рік оцінка збільшення американської економіки покращена на 10 б.р. – також до 2,3%.

Прогноз зростання економік країн єврозони цього року покращено на 20 б.п. – до 1,1%, наступного року залишено на рівні 1,2%.

У тому числі прогноз для Німеччини покращено на 2026 рік відразу на 60 б.п. – до 1,3%, на 2027 рік – на 10 б.п., до 1,1%, тоді як для Франції оцінка погіршена на обидва роки 20 б.п. – до 0,4% і 0,7%.

Прогноз щодо Іспанії підвищено у 2026 році на 40 б.п. – до 2,5%, а на наступний рік залишено на рівні 1,8%, по Італії – підвищено до 0,8% та 0,6% (було по 0,5%).

Оцінку зростання ВВП Великобританії на 2026 рік було збільшено до 1,3% з 1%, а на 2027 рік – знижено до 1,2% з 1,3%.

Зростання економіки Японії, на думку МВФ, становитиме 0,7% щорічно (на 2026 рік оцінка була 0,6%, на 2027 рік – не змінилася).

Фонд знизив оцінку зростання економіки Китаю як у поточному, так і наступного року на 10 б.п. – до 4,5% та 4% відповідно.

Економіка Індії, на думку фонду, зростатиме на 7% на рік (раніше очікувалося зростання на 6,4% та 6,7%).

Для Бразилії, навпаки, оцінка зростання цього року погіршена до 2,2% з 2,4%, на наступний – до 1,9% з 2,2%.

Щодо Росії, то МВФ знизив свій липневий прогноз зростання її економіки у 2026 та 2027 роках на 20 б.п. – до 0,9% щорічно, тоді як в Україні, як повідомлялося, Фонд очікує зростання цього року на 1,0%, наступного – на 3,5%.

Джерело: https://www.imf.org/en/publications/weo/issues/2026/10/13/world-economic-outlook-october-2026