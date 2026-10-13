Чергова спроба України продати "Сумихімпром" завершилася невдало через відсутність покупців

Аукціон із продажу державного пакету акцій одного з найбільших вітчизняних хімічних підприємств АТ "Сумихімпром" розміром 99,9952% статутного капіталу, призначений у торговій системі "Прозорро.Продажі" на 13 жовтня зі стартовою ціною 1,005 млрд грн, не відбувся через відсутність покупців.

"Об'єкт складний, із важким бекграундом, але для інвестора в агрохімію чи будівельні матеріали – це готовий майданчик для побудови національного чемпіона", – писав напередодні аукціону голова Фонду державного майна України Дмитро Наталуха у Facebook.

Як повідомлялося, повторний онлайн-аукціону з приватизації "Сумихімпром", призначений на 13 січня 2026 року зі зниженою на 9,3% ціною – 1 млрд 88,081 млн грн (без ПДВ) – не відбувся через відсутність учасників, як і попередній аукціон 11 червня 2025 року.

Потім 8 липня цього року уряд затвердив умови та стартову ціну продажу цього пакету акцій на рівні 1,005 млрд грн.

Згідно з умовами конкурсу, новий власник повинен був зберегти основні види діяльності підприємства, інвестувати в технічне переоснащення і модернізацію виробництва не менше ніж на 150 млн грн. Крім того, умовою продажу є погашення протягом шести місяців боргів із заробітної плати і перед бюджетом, а також простроченої кредиторської заборгованості. Ще один обов'язок покупця – дотримуватися соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства, і не допустити їх звільнення протягом шести місяців після придбання активу.

За словами Наталухи, наступного тижня Фонд запропонує ще кілька великих та цікавих об'єктів на аукціоні. Перш за все 19 жовтня буде виставлений на продаж Одеський припортовий завод (ОПЗ).

"Це – перлина української промисловості, але це ж і пам'ятник корупції, який пережив п'ять невдалих аукціонів та безкінечну кількість залікулісних ігор. Найбільший і практично унікальний вузол перевалки аміаку й карбаміду на Чорному морі з власними морськими причалами, терміналами та безпосереднім виходом до глибокої води. Це – готовий логістичний та виробничий хаб світового рівня", – рекламує його Наталуха.

Два інших об'єкти – це передані державі згідно закону про санкції активи росіян: Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат та "Мотордеталь-Конотоп", аукціони з продажу яких призначені на 20 жовтня.

"Сумихімпром" – одне з найбільших вітчизняних підприємств з випуску складних мінеральних добрив, двоокису титану, сірчаної кислоти та інших видів неорганічної хімії. Підприємство входить до трійки бюджетоутворюючих підприємств Сум та області. Виробляє понад 30 марок NPK-добрив із різним співвідношенням поживних речовин для різних ґрунтових і кліматичних зон.

Завод понад 10 років перебував в управлінні групи компаній, пов'язаних із Group DF підприємця Дмитра Фірташа. Господарський суд Сумської області в листопаді 2023 року задовольнив клопотання ФДМУ і Міністерства юстиції та закрив провадження у справі про банкрутство і санацію "Сумихімпром".

ФДМУ планував продати підприємство приватному інвестору ще до повномасштабної війни. Але приватизація затягувалася через позицію миноритарного акціонера Фірташа, який у 2010 році отримав 0,005% акцій підприємства та контроль над керівництвом. "Сумихімпром" накопичував борги, що дало можливість створити комітет кредиторів підприємства й ініціювати процедуру санації.

ФДМУ із 2015 року через суди намагався припинити процедуру банкрутства підприємства, але зміг це зробити тільки у 2023 році, що розблокувало приватизацію.

Росіяни у березні 2022 року обстріляли підприємство, що призвело до витоку аміаку. У результаті завод рік не працював і відновив роботу весною 2023 року. Станом на червень 2025 року лінія фронту проходила менш як за 30 км від "Сумихімпрому".

Згідно зі звітом за 2025 рік, кредиторська заборгованiсть підприємства на його кінець становила 4,135 млрд грн, з яких 1,292 млрд грн заборгованості у справi про банкрутство, порушеної Господарським судом Сумської області у жовтні 2011 року, сформованої відповідно до затвердженого у судовому порядку реєстру кредиторів АТ.

"Відсутність у підприємства обігових коштів, збиткова діяльність та простій підприємства обумовлюють зростання кредиторської заборгованості", – йдеться у звіті.

Виручка "Сумихімпром" 2025 року становила 129,2 млн грн (роком раніше – 395,9 млн грн), валовий прибуток – 53,3 млн грн (9,9 млн грн), чистий збиток – 405,7 млн грн (600,2 млн грн).

"Основною причиною збиткової діяльності "Сумихімпром" у 2025 році є вимушений простій виробничих потужностей з листопада 2024 року по 22 липня 2025 року та простій усіх структурних підрозділів у четвертому кварталі 2025 року. В 2025 році працював лише два місяці сірчанокислотний цех №5", – йдеться у звіті.

Згідно з ним, через загострення небезпечної ситуації в області обласна військова адміністрація не надала дозволу на закупівлю аміаку, що не дало підприємству змоги запустити виробничу програму з випуску комплексних мінеральних добрив, як це передбачалось затвердженим фінансовим планом на 2025 рік.

Джерело: https://prozorro.sale/auction/LPE001-UA-20260718-02710/

https://www.facebook.com/563683252/posts/10163907305873253/?rdid=IMc9ddV8DQpBT52K

https://sumykhimprom.com.ua/wp-content/uploads/2026/03/Report_zvit-AT-SHP_2025.pdf