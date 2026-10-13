МВФ прогнозує прискорення зростання ВВП України 2027р до 3,5% після гальмування до 1,0% 2026р – WEO

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у жовтневому World Economic Outlook (WEO) зберіг оцінку зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) на рівні 1% порівняно із 1,8% минулого року, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з щорічних зборів МВФ та Світового банку у Бангкоці.

Згідно опублікованого зранку у вівторок звіту, також незмінною залишився прогноз прискорення ВВП наступного року до 3,5%.

Як повідомлялося, МВФ у червні цього року погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026 році до 1-1,6%, тоді як у квітневому WEO він оцінював його у 2%, а під час затвердження нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF наприкінці лютого – в діапазоні 1,8-2,5%.

Щодо наступного року, то під час другого перегляд програму у червні-липні Фонд прогнозував прискорення зростання ВВП до 3,5%, хоча з того часу більшість інших аналітиків погіршили свої прогнози.

Так, Світовий банк минулого тижня погіршив прогноз зростання економіки України у 2027 році з 4% до 1,5%, але зберіг оцінку зростання цього року 1,2%, а ЄБРР наприкінці вересня погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026 році до 1,5%, у 2027-му – до 2,5%.

Міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко наприкінці вересня повідомив, що допускає перегляд прогнозу зростання ВВП на 2027 рік у бік скорочення на 0,3-0,5 в.п. відносно вже закладеного песимістичного плану – з 1,3% до 0,8-1%, а на 2026 рій – до 0,5% порівняно з поточним прогнозом у 1,6%.

Національний банк України (НБУ) знизив оцінку зростання реального ВВП на цей рік до 1,1-1,2% порівняно з оцінкою 1,8% наприкінці липня цього року.

Провідна українська інвестиційна компанія Dragon Capital минулого тижня також суттєво погіршила свій макропрогноз: тепер вона очікує зниження ВВП на 0,5% цього року та на 1,0% наступного, тоді як до ескалації війни у липні цього року оцінювала можливе зростання цього року в 1,5%, наступного – у 0,5%.