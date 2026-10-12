Уряд призупинив 18 млрд грн відшкодування ПДВ, віддалив 39 млрд грн та затримав 46 млрд грн видатків – міністр

Уряд у жовтні зайшов у кризі ліквідності державного бюджету, через що фінансуються лише оборонні видатки, пенсії, заробітні плати та соціальні допомоги, тоді як щодо інших видатків ухвалено рішення щодо пріоритезації або призупинення до відновлення єдиного казначейського рахунку (ЄКР), заявив міністр фінансів Сергій Марченко у Верховній Раді у понеділок.

"… віддалено на кінець року близько 39 млрд грн. Крім того, зараз, станом на сьогодні, на ЄКР в казні знаходиться непроведених 46 млрд грн, з яких це ремонт доріг і утримання розвиток адмінцентрів, ремонт установ покарань, придбання шкільних автобусів, поточний та капітальний ремонт житлового фонду та підготовка до опалювального сезону та придбання резервного живлення", – зазначив глава Мінфіну.

Він додав, що платникам податків також призупинено бюджетне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) на суму 18 млрд грн.

Марченко наголосив, що уряд активно здійснює кроки по пошуку внутрішніх ресурсів, активізував роботу робочої групи з питань детінізації. "В рамках її роботи будуть напрацьовані пропозиції щодо уникнення штучного дроблення бізнесу, протидії незаконному виробництву та продажу тютюнових виробів, детінізації ринку праці, нецільового використання гуманітарної допомоги та інших питань", – сказав міністр.

Він додав, що Мінфін також суттєво активізував запозичення на внутрішньому ринку.

"Вже ми практично виконали річний план запозичень, але ми нарощуємо запозичення для того, щоб мати достатню ліквідність, в першу чергу щоб здійснювати платежі соціальні і для сектору безпеки і оборони", – повідомив Марченко.

В той же час відповідно до інформації на сайті міністерства пропозиція облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на первинних аукціонах 13 жовтня знову скорочена до 2 млрд грн з 5 млрд грн минулого вівторка, з яких тоді Мінфіну вдалося продати облігацій на 2,2 млрд грн.