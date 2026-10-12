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Економіка

Києву потрібно приблизно EUR700-800 млн для забезпечення стійкості до ударів РФ по енергетиці – експерт

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Києву потрібно приблизно EUR700-800 млн для забезпечення стійкості до ударів РФ по енергетиці – експерт

Києву потрібно приблизно EUR700-800 млн інвестицій для забезпечення стійкості до ударів РФ по енергоінфраструктурі, що передбачає розвиток власної генерації та підготовку житлового сектора до зими, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Нам потрібно реально ще два роки, щоб продовжити цю роботу, і EUR700-800 млн інвестицій, щоб довести місто до ситуації, коли загрози не матимуть великих наслідків", – сказав Харченко під час подкасту "Це база" в Youtube.

Він зазначив, що цьогоріч, як і раніше, перші атаки РФ пішли на київський енерговузол, аби від'єднати його від енергосистеми. Втім, вони мали більші наслідки, як-то відключення метро та водопостачання, оскільки Київ ще в січні був позбавлений власної генерації.

"Ситуація цього року відрізняється одним суттєвим фактором – у Києві було 1,3 ГВт власної генерації, яка була здатна перекрити суттєву частку потреб. У січні вона була фізично знищена балістикою. Це три ТЕЦ. Три великі джерела", – пояснив Харченко.

За його словами, обсяг, який споживає столиця, а це 1,2 ГВт в теплу пору та 1,8 ГВт взимку, передати із зовнішніх джерел "непроста задача".

У зв'язку з цим експерт вказав, що стратегією захисту Києва було обрано серед іншого, будівництво всередині нього приблизно 200 МВт потужності, які мали забезпечити комунальні підприємства, та приблизно 60 МВт від приватних інвесторів.

При цьому він зазначив, що 173 МВт цілком вистачає для критичної інфраструктури. За його інформацією, з комунальних 100 МВт уже готові до роботи, інша частина на фінальній стадії. Але, за його словами, до нового року Київ матиме орієнтовно 200 МВт газової когенерації, "які перекриють водоканал і теплопостачання".

Він також звернув увагу, що з 12 тис. житлових будинків Києва 3 тис. у зоні ризику стосовно теплопостачання, де його можуть не повернути за три-чотири дні, хоча минулої зими таких будинків було 70%.

"Вони розкидані по місту, це невеликі райончики, де немає чим зараз дотягти додаткове джерело тепла. По більшості інших вдалося знайти конфігурації", – зазначив Харченко.

На його думку, технічно по теплу найбільш вразливий Печерськ, а на Троєщині до грудня буде резервне теплове забезпечення.

"Але будинки треба готувати. Є будинки з резервним живленням на циркуляційних насосах, де закриваються парадні й не гуляє вітер, а система опалення очищена, дахи утеплені", – описав ситуацію експерт.

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Редактор · економіка
Редактор · Енергетика
#київ #підтримка #енергетика #атаки_рф
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