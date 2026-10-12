Бізнес закликав уряд не допустити скорочення квоти бронювання для працівників ОПК

Українська оборонна промисловість та бізнес-асоціації закликають Кабінет міністрів не допустити ухвалення нового проєкту постанови про зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних, який передбачає скорочення квот для ОПК та інші суттєві обмеження.

Голова National Association of Ukrainian Defense Industries (NAUDI) Сергій Пашинський звернувся до прем'єр-міністра України Сергія Корецького із закликом втрутитися у ситуацію та не допустити зменшення квоти бронювання військовозобов'язаних працівників підприємств ОПК.

"Був змушений звернутися до прем'єр-міністра Сергія Корецького через недолугу спробу Міністерства економіки зменшити відсоток бронювання працівників ОПК. Ті буквально декілька тисяч людей, які будуть розброньовані внаслідок таких дій, точно не вирішать проблеми мобілізації до Сил Оборони, але однозначно підірвуть наші спроможності по постачанню зброї та боєприпасів до війська. І однозначно ударять не тільки по обороноздатності, але і по економіці України", – заявив Пашинський, закликавши не допустити ухвалення рішення, що має ознаки диверсії проти нацбезпеки.

Він також наголосив на інших системних проблемах галузі, зокрема, відсутності умов для експорту оборонної продукції, валютних обмеженнях для довгострокових контрактів і спільних підприємств у межах ініціативи Build with Ukraine, а також відсутності механізму страхування військових ризиків. У NAUDI підкреслюють, що вітчизняна оборонка щороку постачає зброї на понад $10 млрд, забезпечення військових залежить від фахівців, а працівники ОПК становлять не більше 10% усіх заброньованих.

"Якщо посиплеться ОПК – посиплеться фронт", – наголосили в асоціації.

Як зазначається у заяві Технологічних сил України (ТСУ), будь-які запропоновані державою зміни мають посилювати обороноздатність, тоді як позбавлення броні 15% кадрового потенціалу поставить під загрозу виконання оборонних замовлень.

Рада зброярів також наголосила, що зниження ліміту до 85% не враховує реальних кадрових потреб оборонного виробництва, яке наразі зростає, освоює нові технології та потребує додаткових фахівців. В організації зазначили, що зниження ліміту бронювання створюватиме додаткову невизначеність для підприємств, які інвестують у навчання людей та виконання державних замовлень, і закликали Мінекономіки відмовитися від цієї ініціативи.

Водночас Спілка українських підприємців (СУП) звернула увагу, що уряд офіційно не повідомляв про підготовку таких змін та не залучав бізнес-спільноту до їх опрацювання, тому направила офіційний запит до профільного міністерства.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, проєкт урядової постанови передбачає встановлення ліміту бронювання максимум 85% (замість 100%) для ОПК та енергетики, а для комунальних підприємств (тепло-, водопостачання, поводження з відходами) – зниження з 75% до 60%. Окрім того, працівники з іншими підставами для відстрочки (студенти, доглядальники, багатодітні батьки) більше не враховуватимуться в загальній базі для розрахунку 50% квоти, що змусить підприємства залишати значну частину штату взагалі без захисту від мобілізації.

Проєкт також пропонує створити Координаційний центр при Кабміні з 17 осіб (зокрема, з представників СБУ, ГУР, СЗР та Нацполіції) без позитивної рекомендації якого компанії не зможуть отримати статус критично важливих чи квоту понад 50%, а міністерства та ОДА зобов'яжуть до 20 жовтня переглянути галузеві критерії "критичності".