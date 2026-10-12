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Економіка

ДПС з жовтня-2025 припинила дію майже 4,8 тис. ліцензій торговцям підакцизом за недотримання вимог щодо мінімальної зарплати

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ДПС з жовтня-2025 припинила дію майже 4,8 тис. ліцензій торговцям підакцизом за недотримання вимог щодо мінімальної зарплати

Державна податкова служба України (ДПС) за результатами фактичних перевірок припинила дію 4775 ліцензій через недотримання вимог щодо мінімального рівня оплати праці протягом трьох місяців поспіль.

Як повідомляється на сайті відомства у понеділок, кількість суб'єктів господарювання, які порушують вимоги щодо оплати праці, суттєво скоротилася: підприємств, що не забезпечують мінімальний рівень, стало менше на 93,3% (наразі їх 702), а кількість ліцензіатів із меншою кількістю офіційно працевлаштованих працівників, ніж місць торгівлі, зменшилася на 95% (до 148).

Окрім цього, під час перевірок виявлено інші порушення у сфері обігу підакцизних товарів, зокрема, торгівлю без марок акцизного податку або з підробленими марками, порушення цін, невидачу фіскальних чеків і незастосування РРО/ПРРО. За цими фактами застосовано фінансові санкції на 51,7 млн грн.

У ДПС нагадали, що з 1 жовтня 2025 року відповідно до закону №3817-IX для роздрібних торговців алкоголем, тютюном, рідинами для е-сигарет і пальним діють вимоги щодо мінімального рівня зарплати (не менше двох мінімальних зарплат для обласних центрів і зони в радіусі 50 км від них, або 1,5 розміру – для інших територій з площею залів до 500 кв. м). Метою норм є протидія виплаті зарплат "в конвертах", забезпечення офіційного працевлаштування та рівних умов бізнесу.

Автори

Кореспондент · економіка, уряд, парламент
Редактор · економіка
#підакцизна #торгівля #ліцензії #дпс
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