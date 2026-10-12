НБУ та IFC підписали угоду про розвиток цифрових фінансів в Україні

Розвиток цифрових фінансів, фінансових інновацій, безготівкових платежів, забезпечення цифрової стійкості та покращення фінансової грамотності, угоду про це підписали Національний банк України та Міжнародна фінансова корпорація з Групи Світового банку (СБ) у партнерстві з Державним секретаріатом з економічних питань Швейцарії (SECO) у понеділок на полях Щорічних зборів Міжнародного валютного фонду (МВФ) та СБ у Бангкоці, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Удосконалюватимемо регуляторну пісочницю, розвиватимемо відкритий банкінг, працюватимемо над створенням Інноваційного хабу. Наше завдання – формувати середовище, у якому нові фінансові рішення швидше проходитимуть шлях від ідеї до практичного застосування, а фінансові послуги ставатимуть доступнішими", – прокоментував документ голова НБУ Андрій Пишний у Facebook.

За його словами, угода націлена на розвиток миттєвих безготівкових платежів та посилення цифрової стійкості фінансових установ для забезпечення безперервності фінансових послуг із умовою відповідності української платіжної інфраструктури найкращій міжнародній практиці.

"Проєкт триватиме до 2029 року. Маємо достатній горизонт, щоб перетворити міжнародну експертизу на конкретні рішення для українського фінансового ринку", – підсумував Пишний.

Згідно з інформацією на сайт IFC, консультативний проєкт Digital Finance Future Ukraine був затверджений радою директорів у травні цього року та має орієнтовний загальний бюджет $2,83 млн, спрямований на розвиток цифрових фінансових послуг та залучення приватного капіталу.

Проєкт передбачає співпрацю не тільки з органами влади, але й фінансовими установами, фінтех-компаніями, а також учасниками ринків венчурного та приватного капіталу.

IFC зазначає, що проєкт складається з трьох компонентів. Перший компонент передбачає наближення українського законодавства та регуляторного середовища у сфері цифрових фінансових послуг до стандартів Європейського Союзу.

Другий спрямований на модернізацію фінансової інфраструктури та залучення приватного капіталу до фінтех-сектору, зокрема, через розвиток відкритого банкінгу, венчурного капіталу та прямих інвестицій.

Третій має сприяти співпраці, інноваціям і регіональній інтеграції фінтех-ринку, а також надати його учасникам інструменти та знання для поширення цифрових фінансових послуг і розширення доступу до капіталу.