Банки за неповний вересень профінансували проєкти з розбудови 101 МВт нової енергогенерації – НБУ

Українські банки з червня 2024 року до 28 вересня 2026 року профінансували проєкти бізнесу з розбудови генерації потужністю 2,115 ГВт, що на 5%, або на 101 МВт більше за показник на початок вересня, повідомив Національний банк України (НБУ).

Нацбанк уточнив, що станом на кінець вересня також профінансовано проєкти зі зберігання енергії та генерації тепла потужністю 944 МВт, за місяць цей показник збільшився на 5,5%, або на 49 МВт.

Загалом у межах меморандуму про готовність фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок масованих атак Росії, банки профінансували проєкти у 22 областях України на 68,7 млрд грн, зокрема бізнесу надали кредитів на 63,4 млрд грн, населенню – на 5,3 млрд грн.

З урахуванням раніше оприлюднених даних, за неповний вересень загальний обсяг фінансування зріс на 8,5%, або на 5,4 млрд грн, а саме бізнесу – на 8,4%, або на 4,9 млрд грн, населенню – на 10,4%, або на 0,5 млрд грн.

Станом на 28 вересня валовий портфель "енергетичних" кредитів юридичним особам з урахуванням погашення виріс порівняно з початком місяця на 6,9%, або на 2,6 млрд грн – до 40,2 млрд грн, тоді як портфель кредитів фізичних осіб зріс на 11,4%, або на 0,4 млрд грн – до 3,9 млрд грн.

Як повідомлялося, Рада з фінансової стабільності 5 травня схвалила оновлену Стратегію з розвитку кредитування, однією з основних змін до якої стало додавання цілі "Фінансування енергетики" для підтримки комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст.