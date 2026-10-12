"ОККО", втративши через обстріли понад $150 млн, хоче до листопада збільшити кількість укриттів на АЗК у 1,5 раза

Мережа АЗК "ОККО", втрати якої від атак РФ з початку війни перевищили $150 млн, планує до кінця жовтня збільшити кількість захисних споруд на своїх комплексах з 75 до 120, повідомила компанія.

"ОККО" продовжує посилювати захист своєї мережі від ворожих атак. Наразі тимчасові захисні споруди встановлено вже на понад 75 АЗК, а до кінця жовтня їхню кількість планують збільшити до 120", – йдеться в релізі ОККО у понеділок.

Там зазначили, що встановлення захисних споруд на АЗК – це системна робота, яку компанія реалізує поетапно, й вона надалі продовжить розширювати їхню мережу. Окремий напрям роботи – оперативне відновлення пошкоджених об'єктів.

За даними мережі, з 2022 року втрати "ОККО" внаслідок російських атак уже перевищили $150 млн, а під удари потрапили понад 80 АЗК мережі та понад 10 нафтобаз – як власних, так і тих, де компанія зберігала пальне. Водночас понад 90% АЗК, які зазнали пошкоджень, уже відновили роботу.

"Безпека людей – наших працівників і клієнтів – для нас є безумовним пріоритетом. Тому ми системно посилюємо захист АЗК і впроваджуємо рішення, які допомагають нашим командам максимально швидко реагувати на загрози. В умовах війни це постійна робота, яку ми будемо продовжувати", – прокоментувала операційна директорка "ОККО" Олена Ворошило, слова якої наведено у пресрелізі релізі.

Як зазначає компанія, тимчасові захисні споруди виготовлені з бетону, а їхня загальна вага може сягати 40 тонн. Товщина стін становить 30 см, конструкції посилені потрійним перехресним армуванням і зовнішніми контрфорсами. Усі споруди сертифіковані та відповідають вимогам безпеки.

Паралельно компанія посилює інженерний захист своїх АЗК. Серед рішень – антидронові сітки, додатковий захист паливороздавальних колонок від FPV-дронів, габіони з піском, бронеплівка на вікнах тощо. А долучення до Єдиної системи оперативного оповіщення про загрози дає змогу максимально швидко повідомляти команди АЗК про небезпеку, зупиняти робочі процеси та переходити в безпечне місце.

Як повідомлялося, OKKO Group об'єднує понад 10 різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. Флагманською компанією групи є концерн "Галнафтогаз", який управляє однією з найбільших автозаправних мереж в Україні під брендом "ОККО", що налічує приблизно 400 автозаправних комплексів.

Засновником і кінцевим бенефіціаром групи є Віталій Антонов.