Райффайзен Банк призначив екскерівника корпоративного бізнесу ПриватБанку заступником голови правління

Наглядова рада Райффайзен Банку ухвалила рішення призначити колишнього керівника напряму корпоративного бізнесу ПриватБанку Євгена Кулікова заступником голови правління, відповідальним за корпоративний бізнес і ринки капіталу, з 15 жовтня 2026 року.

Згідно з повідомленням банку в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), рішення ухвалено 12 жовтня, строк повноважень Кулікова визначено до 14 жовтня 2029 року включно.

У червні 2024 року Куліков очолив напрям корпоративного бізнесу ПриватБанку, де перед цим із лютого працював радником члена правління.

З квітня 2017 року до лютого 2024 року він очолював управління роботи з міжнародними компаніями департаменту корпоративного бізнесу Укрсиббанку.

Райффайзен Банк є найбільшим банком з приватним капіталом в Україні та четвертим найбільшим загалом із загальними активами на 1 вересня 2026 року 286,42 млрд грн (6,6% від загальних активів системи).