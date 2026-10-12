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Економіка

РФ вчергове атакувала газовидобуток на Харківщині – глава "Нафтогазу"

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РФ вчергове атакувала газовидобуток на Харківщині – глава "Нафтогазу"
Фото: Нафтогаз

Уночі 12 жовтня РФ завдала удару по газовидобувних об'єктах групи "Нафтогаз" у Харківській області, внаслідок чого виникла пожежа та пошкоджено обладнання, однак люди не постраждали, повідомив т.в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

"Вночі росія атакувала газовидобувну інфраструктуру групи "Нафтогаз" на Харківщині. Внаслідок удару реактивного дрона по виробничому об'єкту виникла пожежа. Пошкоджено частину обладнання. Співробітники "Нафтогазу" під час атаки перебували в укритті. Ніхто не постраждав", – написав Федоренко у Facebook у понеділок.

Він додав, що тривають невідкладні роботи з ліквідації наслідків атаки.

Як повідомлялося, сьогодні РФ завдала ударів по енергетиці України, внаслідок чого без світла залишилася частина споживачів Харківської, Донецької та Запорізької областей.

Автор

Редактор · Енергетика
#нафтогаз #збитки #обстріли
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