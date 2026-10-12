Марченко: Видатки на оборону зросли майже на половину з 2022 року – до $155 млрд

Видатки на сектор безпеки та оборони України зросли майже на 48% від початку повномасштабного вторгнення і наразі сягають $155 млрд, тоді як у 2022 році становили $105 млрд, повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Кожного року ціна війни зростає. Якщо у 2022 році потреби оборонного сектору становили $105 млрд, зараз видатки на оборону – $155 млрд", – сказав він.

За словами міністра, на тлі інтенсифікації бойових дій сили безпеки та оборони станом на серпень зафіксували недофінансування в обсязі $27 млрд до кінця року, оскільки партнери не забезпечили надання допомоги в повному обсязі, і наразі уряд активно шукає рішення для перекриття цього дефіциту.

Марченко наголосив, що внаслідок невиконання міжнародних зобов'язань країна вже недоотримала $29,5 млрд (без врахування останніх траншів). Зокрема, йдеться про затримку макрофінансової допомоги в обсязі $4,25 млрд, яку очікували в серпні-вересні, що дорівнює 1,5 місяця доходів держбюджету.

Як повідомлялося, 15 вересня уряд схвалив проєкт закону "Про державний бюджет України на 2027 рік", який передбачає доходи в обсязі 5,65 трлн грн, що на 452,1 млрд грн, або на 8,7%, більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами. На сектор безпеки і оборони запропоновано спрямувати майже 4,89 трлн грн (43,8% ВВП), тобто на 517,9 млрд грн більше порівняно з планом 2026 року.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки пропонує збільшити видатки сектору безпеки і оборони в проєкті держбюджету на 2027 рік майже на 3,6 трлн грн.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=yURKzRJ17oU