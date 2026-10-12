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Економіка

Бюджет через об'єктивні причини може недоотримати 70 млрд грн податків у 2026р, однак ситуація контрольована – Марченко

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Бюджет через об'єктивні причини може недоотримати 70 млрд грн податків у 2026р, однак ситуація контрольована – Марченко

Прогнозоване недонадходження податків до державного бюджету за підсумками 2026 року на рівні 70 млрд грн є наслідком об'єктивних викликів, зокрема знищення бізнесу, логістики, металургії та блокування портів, а не дірою в бюджеті, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Важко очікувати, що бізнес, який знищений, буде платити податки в тому обсязі, який був запланований. Але це не означає, що ми не робимо кроки, щоб не відновити це", – заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час "години запитань до уряду" на засіданні Верховної Ради в понеділок.

За його словами, уряд суттєво наростив обсяги внутрішніх запозичень понад план, щоб перекрити недонадходження податків поточного року.

"Я думаю, що ситуація контрольована. Єдине, що ми не можемо контролювати – це виконання наших міжнародних зобов'язань", – додав міністр.

Марченко нагадав, що на початку 2026 року залишки коштів на єдиному казначейському рахунку та рахунках банків становили 467 млрд грн, тоді як державний бюджет передбачав видатки понад 4,5 трлн грн. Потреба в зовнішній підтримці оцінювалася приблизно в $50 млрд, проте надходження міжнародної допомоги були недостатніми: у січні 2026 року надійшло $2,4 млрд, у лютому – $1,5 млрд, у березні – $1,7 млрд, у квітні – $1,3 млрд, у травні – $500 млн, а в червні – $11,3 млрд від Європейського Союзу. За січень-вересень загальний фонд держбюджету вже недоотримав майже 50 млрд грн запланованих доходів, зокрема 32 млрд грн у серпні та вересні.

Марченко наголосив, що за даними 8 міс.-2026 економіка показала нульовий приріст валового внутрішнього продукту (ВВП), а інфляція прискорюється під впливом зростання витрат і порушення постачання. У вересні споживчі ціни зросли на 1,2%, а річна інфляція прискорилася до 10%.

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр України Сергій Корецький оцінив податкові втрати держбюджету через обстріли бізнесу на рівні 70 млрд грн. Проте він зауважив, що ця оцінка була станом на вересень.

Пізніше, в інтерв'ю агентству "Інтрефакс-Україна", голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа зауважила, що загальне недовиконання доходів держбюджету за рік може перевищити 70 млрд грн. За її словами, за дев'ять місяців по загальному фонду недоотримано 49,5 млрд грн, причому тільки по внутрішньому та імпортному ПДВ недонадходження становлять понад $1,5 млрд, хоча вони частково покриваються перевиконанням ПДФО і податку на прибуток.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=yURKzRJ17oU

Автор

Кореспондент · економіка, уряд, парламент
#податки #бюджет
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