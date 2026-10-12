Мінсоцполітики пояснило, як зараховуватимуть стаж за втраченими через війну документами

Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка спрощує правила підтвердження стажу для призначення пенсії, якщо трудова книжка втрачена або в ній немає необхідних записів чи є неточності, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

"Зміни до правил мають допомогти людям підтвердити стаж роботи, необхідний для призначення пенсії, коли документи не збереглися або отримати їх неможливо. Крім того, використання електронних реєстрів та нових способів підтвердження стажу має спростити механізм призначення пенсії та уникнути потреби звертатися до суду для підтвердження стажу", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що особливо це важливо для людей, які не можуть отримати документи через бойові дії, тимчасову окупацію, знищення архівів або ліквідацію підприємств.

Зокрема, тепер Пенсійний фонд України (ПФУ) при призначенні пенсій буде повинен ширше використовувати відомості з державних електронних реєстрів, а якщо електронних даних, трудової книжки або потрібних записів у ній немає, людина зможе підтвердити стаж іншими документами.

Так, до їхнього переліку додали виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, документи про банківські операції з нарахування та виплати зарплати, рішення суду про встановлення періоду трудових відносин і характеру роботи, а також інформацію податкових органів про заробітну плату або сплату єдиного податку.

Якщо документи про роботу не збереглися й отримати їх неможливо, стаж може бути підтверджений показами щонайменше двох свідків, які працювали разом із заявником.

Якщо ж підприємство ліквідовано або архівні дані відсутні, ПФУ допомагатиме шукати таких свідків за даними Реєстру застрахованих осіб.

"Оновлені правила зарахування стажу у випадках, коли трудова книжка містить виправлення чи неточні записи про роботу на підприємствах, що розташовані на території бойових дій або тимчасово окупованих територіях. Якщо російська агресія спричинила пошкодження або знищення майна чи документів підприємства, стаж зараховуватимуть за процедурою, визначеною Пенсійним фондом за погодженням з Мінсоцполітики", – йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що тепер, якщо ім'я, прізвище, по батькові або дата народження в документі про стаж відрізняються від даних у паспорті чи свідоцтві про народження, звернення до суду буде не обов'язковим, бо належність документа людині встановлюватиме Пенсійний фонд.

Як повідомлялося, закон "Про внесення змін до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо підтвердження страхового стажу" набрав чинності 2 серпня 2026 року.