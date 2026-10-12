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Економіка

Валютні інтервенції НБУ того тижня зменшилися на 4,9%

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Валютні інтервенції НБУ того тижня зменшилися на 4,9%
Фото: Unsplash

Національний банк України (НБУ) того тижня зменшив інтервенції на міжбанківському ринку на $63,9 млн, або на 4,9%, – до $1 млрд 248,8 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

За даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо операцій юридичних осіб із купівлі та продажу валюти зменшилося до $156,6 млн із $217,2 млн за аналогічний період позатого тижня, а загалом становило $626,2 млн.

На ринку валютообмінних операцій населення середньоденне негативне сальдо зменшилося до $46,9 млн проти $50,5 млн за аналогічний період попереднього тижня, при цьому купівля безготівкової валюти населенням всі дні перевищувала її продаж.

Офіційний курс гривні щодо долара за минулий тиждень зміцнився з 44,9857 грн/$1 до 44,8526 грн/$1, при цьому у вівторок, 6 жовтня, він послабився до історичного мінімуму – 45,0564 грн/$1.

На готівковому ринку курс купівлі долара послабився на 2 коп. – до 44,66 грн/$1, тоді як курс продажу зміцнився на 2 коп. – до 45,09 грн/$1.

Автор

Кореспондент · Фінансовий сектор
#інтервенції #нбу #валюта
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