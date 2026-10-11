Учасники зборів МВФ і Світового банку у Бангкоці проведуть 10-й круглий стіл з підтримки України

Десяте засідання "круглого" столу міністрів із підтримки України (Ukraine Ministerial Roundtable) відбудеться у середу, 14 жовтня, в рамках щорічних зборів Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку (СБ) у Бангкоці.

У програмі, як і попереднього разу навесні у Вашингтоні, відсутній короткий опис цієї події, але традиційно її відкривають глава СБ Аджей Банга, директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у засіданні круглого столу безпосередньо у Бангкоці приймуть участь міністр-фінансів Сергій Марченко та голова Національного банку України Андрій Пишний.

Про свою участь в десятому круглому столі вже повідомив член Єврокомісії з питань економічного зростання та продуктивності Валдіс Домбровскіс.

Згідно із його програмою на наступний тиждень, 16 жовтня у Бангкоці на полях щорічних зборів МВФ та Світового банку також відбудеться засідання Групи з фінансової координації України.

Індонезійський філантроп, громадський діяч, засновник і голова благодійного фонду MBMF Foundation (MBMF Benevolent Trust) Буді Маргоно, який також є представником громадянського суспільства при Світовому банку та відвідував попередні міністерські круглі столи із підтримки України, зазначив, що поточні проекти Світового банку з фінансування відновлення України триватимуть по 2026 рік, то планується продовжити їх ще на 5 років.

"Відновлення після укладення мирної угоди, підтримка соціальних програм, дітей, людей похилого віку, освіти та бізнес-сектору. Стабілізація економіки та забезпечення запобіжних заходів для збереження життів, особливо взимку, у зв'язку з нестачею електроенергії, продовольчо-сільськогосподарських ресурсів, а також відновлення електростанцій", – перерахував він теми обговорення.

Перше засідання такого "круглого" столу відбулося на весняних зборах МВФ і СБ 21 квітня 2022 року, друге – на осінніх зборах 12 жовтня того ж року і в наступні роки вони відбувалися раз на півроку на подібних подіях цих провідних міжнародних фінансових організацій.

На першому глава МВФ вказала на щомісячну потребу України 2022 року в $5 млрд фінансування дефіциту держбюджету в умовах розв'язаної Росією війни. На другому Зеленський запропонував світовій фінансовій спільноті зробити три термінові кроки на підтримку України: створити "фінансовий "Рамштайн", забезпечити відновлення економіки та допомогу українцям, а також створити механізм підтримки інвестицій, страхування їх від військових ризиків.

На третьому Володимир Зеленський звернувся до МВФ і Світового Банку з проханням схвалити Програму підтримки для покриття пріоритетних проєктів Швидкого відновлення на $14,1 млрд, а також закликав опрацювати конкретні механізми використання заморожених російських активів для відшкодування завданих Росією збитків.

Цього року під час щорічних зборів МВФ, які проходять 12-18 жовтня, українська делегація обговорюватиме з Фондом виконання нової чотирирічної програми розширеного фінансування обсягом $8,1 млрд, яка була затверджена наприкінці лютого цього року та є частиною загального зовнішнього фінансування у 2026-2029 роках обсягом $136,5 млрд за базовим сценарієм.

У липні Фонд завершив перший перегляд програми та виділив другий транш близько $690 млн, що довело загальний обсяг отриманого фінансування за новою програмою до $2,2 млрд. Разом з тим зафіксовано порушення строків виконання частини структурних маяків програми. Оновлена за результатами першого перегляду програма EFF поповнилася вісьмома структурними маяками, сім з них – фіскальні.

Наразі мова йде про об'єднання другого та третього перегляду програми, щоб винести це питання на розгляд ради виконавчих директорів до грудня цього року разом зі схваленням виділення об'єднаного третього та четвертого траншів на загальну суму близько $1,65 млрд.

"Винесення цього питання на розгляд ради залежить від отримання достатніх і надійних гарантій фінансування для покриття прогнозованого дефіциту коштів на умовах, сумісних із забезпеченням боргової стійкості України", – зазначила на початку жовтня речниця МВФ Джулія Козак.

Глава Мінфіну Марченко зазначав, що до очікуваного візиту місії МВФ у листопаді бажано отримати підтвердження всіх джерел $52,6 млрд зовнішнього фінансування державного бюджету в 2027 році, тоді як наразі близько $32,6 млрд з цієї суми ще потребують додаткового підтвердження.

За словами Марченка, у Києві розраховують на виконання Європейським Союзом зобов'язання із покриття двох третин потреби України у зовнішньому фінансуванні й наступного року, що означало б збільшення підтвердженого фінансування ще приблизно на $17,5 млрд. Щодо залишку у приблизно $15 млрд, то, як уточнив міністр, існує цілий ряд джерел його покриття: двостороннє фінансування та гарантії, програми з Міжнародними фінансовими організаціями.Перші структурні маяки програми вже були прострочені, бо викликали внутрішню дискусію в Україні, зокрема щодо оподаткування фізичних-осіб підприємців податком на додану вартість.