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Економіка

Уряд розширив можливості підтвердити пенсійний стаж за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній

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Уряд розширив можливості підтвердити пенсійний стаж за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній
Фото: Урядовий кур'єр

Уряд України ухвалив рішення, яке допоможе людям підтвердити пенсійний стаж за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Особливо це важливо для тих, хто втратив документи через бойові дії чи окупацію. Насамперед стаж підтверджуватиметься за даними державних електронних реєстрів. Якщо таких даних немає, враховуватимуться трудова книжка та інші документи, перелік яких розширено", – зазначив Корецький у телеграм у суботу.

За його словами, якщо документів немає або вони не збереглися, стаж можна буде підтвердити показаннями щонайменше двох свідків, які працювали разом із людиною. Пенсійний фонд допомагатиме знайти таких людей.

"Для тих, хто колись працював на підприємствах на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, а також чиї документи знищені внаслідок війни, передбачено окремий порядок зарахування стажу. Дії Уряду спрямовані на те, щоб люди, які постраждали від війни, не втрачали права на пенсію через відсутність документів", – інформує прем'єр-міністр.

Автор

Редактор · Політичні новини
#стаж #уряд #трудова_книжка #пенсійний
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