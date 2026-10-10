"Укренерго" попередило про відключення значної частини споживачів в Києві та області через обстріл

Знеструмлення кількох елементів електричної мережі, що були задіяні у забезпеченні живлення частини м. Київ та Київської області, відбулося внаслідок ворожого обстрілу, повідомляє Укренерго у суботу.

"Внаслідок цього – значна частина споживачів у регіоні наразі знеструмлена", – йдеться у інформації у Телеграм.

Відновлювальні роботи почались одразу, як це дозволила безпекова ситуація. Наразі енергетики вже працюють над заживленням знеструмлених абонентів. Це вимагатиме певного часу, зазначила компанія.