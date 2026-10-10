Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

"Укренерго" попередило про відключення значної частини споживачів в Києві та області через обстріл

1 хв читати
Додати як джерело
"Укренерго" попередило про відключення значної частини споживачів в Києві та області через обстріл
Фото: Pixabay

Знеструмлення кількох елементів електричної мережі, що були задіяні у забезпеченні живлення частини м. Київ та Київської області, відбулося внаслідок ворожого обстрілу, повідомляє Укренерго у суботу.

"Внаслідок цього – значна частина споживачів у регіоні наразі знеструмлена", – йдеться у інформації у Телеграм.

Відновлювальні роботи почались одразу, як це дозволила безпекова ситуація. Наразі енергетики вже працюють над заживленням знеструмлених абонентів. Це вимагатиме певного часу, зазначила компанія.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · від економіки до політики
#електроенергія #обстріл #дефіцит
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Ситуацію з енергозабезпеченням Києва вдасться стабілізувати протягом тижня за відсутності повторення аномально точних влучань – директор ЦДЕ

Ситуацію з енергозабезпеченням Києва вдасться стабілізувати протягом тижня за відсутності повторення аномально точних влучань – директор ЦДЕ

Енергетикам вдасться покращити енергозабезпечення Києва та приєднаних до нього районів протягом найближчої доби-півтори та стабілізувати постачання е…

Читати
Підласа: Утворення дорадчої групи експертів для відбору в РП є умовою допомоги ЄС, тому питання виноситимуть знову в разі зриву

Підласа: Утворення дорадчої групи експертів для відбору в РП є умовою допомоги ЄС, тому питання виноситимуть знову в разі зриву

Утворення дорадчої групи експертів для відбору членів Рахункової палати (РП) є умовою для отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу …

Читати
Недовиконання доходів у держбюджеті-2027 перевищить 70 млрд грн, прогнозує голова бюджетного комітету Ради

Недовиконання доходів у держбюджеті-2027 перевищить 70 млрд грн, прогнозує голова бюджетного комітету Ради

Оцінка прем'єр-міністра Сергія Корецького, що державний бюджет України цього року через російські обстріли може недоотримати 70 млрд грн, скоріше за …

Читати
Залишки на рахунках громад у 2026р зросли на 90 млрд грн, проблема – у їх несправедливому розподілі – Підласа

Залишки на рахунках громад у 2026р зросли на 90 млрд грн, проблема – у їх несправедливому розподілі – Підласа

Проблема місцевих бюджетів не в тому, що у громад немає грошей, бо на 1 жовтня залишки на їх рахунках становили 188 млрд грн і з початку року приріст…

Читати