Рада розпочне засідання 12 жовтня з "години запитань до уряду", доповідатиме міністр фінансів Марченко

Верховна Рада замість традиційного початку пленарного тижня у вівторок розпочне його в понеділок, 12 жовтня, з "години запитань до уряду", що була відмінена попереднього разу через тривалу повітряну тривогу.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"), темою "години запитань до уряду" стане виконання державного бюджету-2026 та обговорення держбюджету на 2027 рік.

"Далі будуть розглядати законопроекти, але всі основні (по траншу ЄС) будуть у середу 14 жовтня", – написав він в Телеграм-каналі.

Як повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга народу"), попередній порядок денний на 12-15 жовтня включає голосування за 17 законопроєктів (деякі також мають альтернативні) у 1-му читанні за основу та 11 законопроєктів у 2-му читанні в цілому.

Зокрема, на понеділок, 12 жовтня, заплановано розгляд законопроєкту №10147 щодо безпеки та здоров'я працівників на роботі в 2-му читанні (імплементація положень директиви Ради 89/391/ЄЕС про запровадження заходів щодо заохочення до покращення безпеки та охорони здоров'я працівників на роботі), законопроєкту №15094 у 2-му читанні про базову соцдопомогу (наближення до підходів ЄС, частина зобов'язань перед МВФ та напрям реалізації Ukraine Facility), а також законопроєктів у першому читанні: №16011 що реформує Фонд держмайна (ФДМУ), №16119 щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та нацменшин (необхідний для відкриття переговорних кластерів ("Внутрішній ринок" та "Конкурентоспроможність і інклюзивне зростання") щодо вступу України до ЄС), №15400 про спрямування плати за документи у сфері державного експортного контролю до спецфонду держбюджету та №15532 про перенесення строків запровадження електронної простежуваності алкоголю, тютюнових виробів і рідин для е-сигарет (системи "еАкциз") з 1 листопада 2026 року на 1 липня 2027 року.

У вівторок, 13 жовтня, парламент планує розглянути законопроєкти №14327-д у першому читанні щодо приєднання України до європейської платіжної зони SEPA та пов'язаний із ним №15503 про зміни до Цивільного кодексу для приєднання до SEPA (умова програм МВФ і Світового банку, а також індикатор Ukraine Facility). Також на цей день винесено законопроєкти №15555 щодо удосконалення порядку розкриття банківської таємниці Національним банком (виконання умов для закриття переговорного розділу 9 "Фінансові послуги" щодо вступу України до ЄС та імплементація положень директиви 2013/36/ЄС, вимога МВФ), №16036 щодо імплементації положень директиви ЄС 2016/1164 (ATAD) щодо протидії ухиленню від сплати податків (вимога МВФ), а також альтернативні законопроєкти №16037 і №16037-1 щодо удосконалення адміністрування ПДВ (МВФ та умова фінансування України Євросоюзом у рамках макрофінансової частини Ukraine Support Loan (USL).

Крім того, депутати розглядатимуть законопроєкти №16068 та №16068-1 щодо організації суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів залізничним транспортом (імплементація Регламенту Європарламенту і Ради (ЄС) № 1370/2007), законопроєкт №16043 про удосконалення порядку розгляду справ Вищим антикорупційним судом (ВАКС) (індикатор Ukraine Facility), законопроєкт №15230-д щодо засад державної антикорупційної політики на 2026-2030 роки (МВФ та Ukraine Facility), постанову №16095 про створення дорадчої групи експертів для відбору кандидатів до Рахункової палати (маяк програми МВФ та умова фінансування України у рамках макрофінансової частини USL), а також альтернативні законопроєкти №16018 і №16018-1 щодо удосконалення конкурсів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя (Ukraine Facility).

У середу, 14 жовтня, парламентарі зосередяться на розгляді низки ініціатив у 2-му читанні, зокрема законопроєкту №15269 щодо корпоративного управління Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) (маяк програми МВФ), законопроєктах №15460 та №16051-1 щодо змін до Митного та Податкового кодексу щодо скасування ПДВ-пільги для посилок до EUR150 (зобов'язання України перед ЄС в рамках USL та МВФ), законопроєкту №16013 про захист громадян та їхніх коштів від незаконних дій з платіжними інструментами і банківськими рахунками (імплементація положень директиви ЄС 2019/713), законопроєкту №13435 щодо оцінки майна (умова DPO Світового банку та зобов'язання перед ЄС в рамках USL), а також законопроєкту №13478-1 про відновлення конкурсів та зміни правил вступу, проходження і припинення держслужби (Ukraine Facility).

У четвер, 15 жовтня, пленарний тиждень завершиться розглядом законопроєктів у 1-му читанні: №14152 щодо удосконалення досудового розслідування злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми, №15264-1 щодо зміни пункту 10-2 перехідних положень Закону "Про виконавче провадження", а також №13352 щодо змін стосовно держапідтримки інвестиційних проєктів із значними інвестиціями. У 2-му читанні також заплановано ухвалити законопроєкти №12278 щодо скасування спецпенсій прокурорам №3023 щодо регулювання безпеки користувачів персонального легкого електротранспорту, велосипедистів та пішоходів, а на повторне 2-ге читання винесено законопроєкт №12384 щодо стимулювання економічного розвитку галузі рибного господарства.

Проте, серед законопроєктів, що заплановані до розгляду Ради на наступний тиждень, немає деяких, які для стабільної роботи економіки закликав ухвалити у своїх заявах українських бізнес. Наприклад, це стосується проєкту нового митного кодексу (№15450), який Рада ухвалила в 1-му читанні у серпні. Він є умовою надання Україні третього траншу макрофінансової допомоги від ЄС обсягом близько EUR1,45 млрд.

Також, попередньо, не планується розгляд у 2-му читанні законопроєктів №15454 про вдосконалення механізмів надання та реалізації права на користування надрами, №15058-д щодо вдосконалення держрегулювання в агропродовольчому секторі, №10225-д щодо врегулювання обороту віртуальних активів (ВА) (індикатор Ukraine Facility).

Також бізнес закликав парламент якомога швидше розглянути законопроєкт про лібералізацію земельних відносин (№14087) у 1-му читанні.

Раніше в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що оцінка прем'єр-міністра Сергія Корецького щодо неоотримання до держбюджету 70 млрд грн через російські обстріли може бути заниженою. Тому, для України є критичним завданням отримати другий транш макрофінансової допомоги від ЄС (USL) $4,26 млрд. Для цього, за словами Підласи, Раді потрібно прийняти в цілому законопроєкт щодо оцінки майна (№13435), постанову про створення відбіркової комісії для членів Рахункової палати (№16095) та проголосувати за правку щодо колишніх політично значущих осіб (PEP) в законопроєкті №16051-1 щодо скасування ПДВ-пільги на посилки до EUR150.