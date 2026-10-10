Делегація НБУ на чолі з головою відбула на Щорічні збори МВФ та Світового банку

Делегація Національного банку України на чолі з головою НБУ Андрієм Пишним відбула з робочим візитом до Бангкока (Таїланд) для участі у Щорічних зборах Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Групи Світового банку (СБ), які відбудуться 12-18 жовтня 2026 року, йдеться у повідомленні центробанку у Facebook.

Зазначається, що заплановані зустрічі із керівництвом та представниками МВФ і Світового банку, зокрема з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою та віцепрезиденткою Світового банку Антонеллою Бассані.

Також намічені консультації з очільниками низки центробанків, представниками Європейської комісії, міжнародних фінансових організацій, а також участь у інвестиційних конференціях та участь у 10-му міністерського круглому столі щодо України, який організує Світовий банк.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", участь у Щорічних зборах візьме також делегація Міністерства фінансів на чолі із міністром Сергієм Марченком.

Щорічні збори Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку – це головний глобальний фінансовий форум, на якому голови центральних банків, міністри фінансів, представники МФО та бізнесу збираються для обговорення та вирішення найгостріших фінансово-економічних проблем світу. Зазвичай два роки поспіль вони відбуваються у Вашингтоні (США) у штаб-квартирах МВФ та Групи СБ, а на третій рік – у іншій країні-члені.

Георгієва цього тижня під час виступу в Сінгапурі назвала головними викликами для світової економіки, які обговорюватимуть на зборах, стабільно високі ціни на енергоносії, рекордні державні борги, а також ризики, пов'язані з бумом інвестицій у штучний інтелект. За її словами, глобальна економіка перебуває під впливом двох протилежних сил – це шок в енергетичному секторі, спричинений скороченням пропозиції, та різке зростання попиту в економіці, пов'язане з розвитком штучного інтелекту.

"Як покаже наш черговий огляд світової економіки (WEO), … найбільших ударів по зростанню цього року зазнають економіки, спустошені війною: війна проти України триває вже п'ятий рік, війна в Перській затоці триває вже восьмий місяць, і надто багато інших шалених конфліктів, що руйнують життя та завдають глобальної економічної шкоди", – заявила Георгієва.

Вона додала, що менш масштабне уповільнення зростання спостерігається й у низці інших вразливих країн – тих, що залежать від імпорту енергоносіїв і мають обмежені можливості бюджетної та грошово-кредитної політики для пом'якшення таких потрясінь.

Однак у деяких країнах економічне зростання, ймовірно, посилиться завдяки штучному інтелекту, який стрімко перетворюється на один із ключових чинників, що визначають становище країн у світовій економіці, зазначила Георгієва.

"Світові інвестиції в ШІ щодо ВВП досягнуть і, ймовірно, перевищать рівень вкладень у будівництво залізниць, електромереж або телекомунікаційних мереж. За нашими оцінками, на обладнання для ШІ та пов'язану з ним технологічну продукцію вже припадає понад одна десята світової торгівлі товарами, і ця частка продовжує зростати", – заявила вона.

Зростання попиту, пов'язаного зі ШІ, підтримує інвестиції, зокрема, у таких країнах, як США, Китай та Індія, зазначила Георгієва, але додала, що це зростання значною мірою обходить більшість інших країн, збільшуючи ризик посилення економічної нерівності в усьому світі.

Щодо подорожчання нафти, то, за словами Георгієвої, наслідки енергетичного шоку для світової економіки поки що залишаються стриманими, проте ціни на нафту, як і раніше, тримаються на рівні близько $100 за барель, що сприяє зростанню інфляції, процентних ставок та дохідності державних облігацій та у свою чергу веде до зростанню бюджетних дефіцитів, державного боргу та витрат на його обслуговування.

"І, цитуючи "Гру престолів", зима наближається . Ціновий тиск може посилюватися ще більше, оскільки країни поповнюють резерви, а попит зростає з наближенням холодного сезону в Північній півкулі", – наголосила директорка-розпорядниця МВФ.

У липні МВФ прогнозував, що світова економіка зросте на 3% у 2026 році та на 3,4% у 2027 році. Георгієва у своєму виступі в середу не сказала, чи будуть ці прогнози змінені.

"Зібравши все це разом, я наступного тижня звернуся до світових економічних політиків з таким посланням: ми не можемо продовжувати відкладати необхідні політичні дії – у вас є інструменти, а тепер у вас є мудрість їх використовувати", – підсумувала вона свій виступ у Сінгапурі та назвала серед цих дій та інструментів фіскальну консолідацію та структурні реформи.