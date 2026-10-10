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Економіка

"Київводоканал" планує до кінця року реалізувати проєкт резервного живлення об'єктів водопостачання потужністю близько 40 МВт

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"Київводоканал" планує до кінця року реалізувати проєкт резервного живлення об'єктів водопостачання потужністю близько 40 МВт
Фото: Київводоканал

У столиці триває будівництво спеціальних електростанцій великої потужності для об'єктів водопостачання, третину робіт уже виконано, а реалізацію проєкту планують завершити до кінця року, повідомляє пресслужба "Київводоканалу".

"Всього, якщо говорити про систему водопостачання, було забезпечено 27 мегават резервного живлення", – зазначається в повідомленні, поширеному в соціальній мережі Facebook у суботу.

За інформацією підприємства, генераторами вже забезпечені об'єкти водопостачання невеликої та середньої потужності. Водночас близько 40 МВт потужності перебувають на стадії реалізації в межах будівництва електростанцій для об'єктів із високим енергоспоживанням. Цей проєкт визначено пріоритетним.

"Київводоканал" також звернув увагу мешканців багатоповерхових будинків на особливості водопостачання верхніх поверхів: "тиск на верхніх поверхах зазвичай забезпечується додатковими станціями підкачки, на запуск яких потрібен час, і які не працюватимуть за відсутності електропостачання. Такі підкачувальні станції не знаходяться у зоні відповідальності "Київводоканалу".

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Редактор · Політичні новини
#київ #живлення #водопостачання #електростанції
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