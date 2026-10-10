Американські та європейські аналітики прогнозують дефіцит газу в ЄС цієї зими – ЗМІ

ЄС загрожує зимовий дефіцит газу, через що, можливо, доведеться в екстреному порядку шукати заміну втраченим обсягам енергоносіїв, повідомило в п'ятницю видання Politico з посиланням на звіт американського Інституту економіки енергетики та фінансового аналізу (IEEFA).

"Цей дефіцит створює загрозу різкого зростання рахунків за електроенергію та введення примусових заходів щодо економії ресурсів, якщо Союзу не вдасться знайти альтернативні джерела постачання. Оскільки конфлікт на Близькому Сході продовжує порушувати глобальні ланцюги постачання енергоносіїв, цієї зими ЄС зіткнеться із загальним дефіцитом природного газу обсягом до 14 млрд кубометрів. Це становить близько 7% від потреб Європейського Союзу – обсяг, достатній для енергопостачання від 10 до 12 млн європейських домогосподарств", – пише видання.

Politico наводить аналогічні висновки ключової доповіді Європейської мережі операторів газотранспортних систем (ENTSOG), представленої 8 жовтня національним енергетичним відомствам.

Запаси газу в ЄС впали до найнижчого рівня для цієї пори року за весь період спостережень – з 2011 року, склавши трохи більше 70%. Це сталося через високі ціни, які зробили для трейдерів більш вигідним продаж газу влітку, ніж його закачування в сховища для подальшого використання взимку, констатують аналітики.

З огляду на те, що ціни перебувають на максимумах за останні майже чотири роки, а постачання обмежені через конфлікт на Близькому Сході, можливості Європи щодо забезпечення ресурсами у разі суворої зими є досить обмеженими, зазначають у IEEFA.

І хоча це не обов'язково означає, що газ у сховищах закінчиться повністю, це говорить про можливий дефіцит у них у розмірі 7 млрд кубометрів. Подібна ситуація може змусити країни ЄС закуповувати газ за високими цінами на дедалі нестабільніших світових ринках або навіть вимагати скоротити споживання, якщо знайти нові джерела поставок не вдасться, йдеться в публікації.

Звіт ENTSOG щодо поставок на зиму 2026-2027 років попереджає: якщо імпорт скрапленого природного газу буде обмежений або навіть залишиться на "оптимальному" рівні в умовах холодної зими, запаси у сховищах можуть впасти до 11%, що є пороговим рівнем, необхідним для стратегічного резерву, який важко використовувати у звичайному порядку.

Якщо країни розраховують довести свої запаси до 30% до кінця зими, щоб не наражати себе на підвищений ризик у разі майбутніх похолодань, їм доведеться або скоротити споживання, або просто обмежити постачання споживачам у обсязі, еквівалентному 7% від загального попиту, прогнозує ENTSOG.

"Додатковий тиск створює майбутня загальноєвропейська заборона на довгострокові контракти щодо постачання російського СПГ, яка набере чинності в січні. Згідно зі звітом IEEFA, це призведе до скорочення імпорту газу до Європи ще на 7 млрд кубометрів", – зазначає Politico.

Джерело: https://www.politico.eu/article/eu-faces-gas-supply-shortage-iran-war-winter-looms/