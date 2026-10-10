Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні за 8 міс. зменшився на 9,9% – Держстат

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в січні-серпні 2026 року зменшився на 9,9% порівняно із січнем-серпнем 2025 року, свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).

Як повідомило статвідомство, обсяг виробленої будівельної продукції в січні-серпні становив 156,5 млрд грн.

За даними Держстату, за вісім місяців обсяги будівництва житлових будівель впали на 3,8% порівняно з січнем-серпнем минулого року, нежитлових будівель – на 6,3%, інженерних конструкцій – на 13,7%.

У серпні-2026 до серпня-2025 обсяги будівництва зменшилися на 3,7%, з них житлового будівництва – на 2,3%, зведення інженерних споруд – на 12,2%. При цьому обсяги будівництва нежитлових будівель виросли на 9,8%.

У серпні-2026 до попереднього місяця обсяги будівництва збільшилися на 12,9%, зокрема, в категорії житла – на 0,2%, нежитлових будівель – на 25,3%, інженерних конструкцій – на 8,8%.

За сезонно скоригованими даними відомства, індекси будівельної продукції в серпні 2026 року в житловому будівництві становили 62%, нежитловому – 155%, інженерному – 112%, а з урахуванням ефекту календарних днів показники становлять 63,1%, 156,5% і 115,4% відповідно.

Частка нового будівництва в загальному обсязі виконаних будівельних робіт у липні становила 44,6%, ремонту – 30,3%, реконструкції та інших робіт – 25,1%.

Джерело: https://stat.gov.ua/