"Укрзалізниця" впроваджує заходи зі скорочення 200 млн грн в місяць на персонал

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський повідомив про запровадження у жовтні заходів зі скорочення витрат на персонал: компанія має заощаджувати щонайменше 200 млн грн на місяць у фонді оплати праці, серед іншого апарат управління переходить на чотириденний робочий тиждень.

"Ці кроки не будуть легкими й зачеплять значну частину нашого колективу. Це означатиме менше оплачуваного робочого часу й менший заробіток. Розумію, наскільки це болісно для ваших родин, особливо напередодні зими. Однак без цих кроків у нинішніх реаліях залізниці не вистояти", – зазначив Перцовський у .зверненні в корпоративному каналі "УЗ ВЕЗЕ".

Він наголосив, що пріоритетом "Укрзалізниці" залишатиметься обмеження впливу відповідних заходів на робітничий персонал, який забезпечує рух поїздів та виконує ремонти залізничної інфраструктури.

За його словами, запровадження таких рішень передовсім стосуватимуться апаратів управління, зокрема центрального та філій, а також адміністративного й інженерного персоналу.

Серед інших рішень – припинення виплат премій адміністративному персоналу апаратів управління філій, регіональних філій та виробничих підрозділів.

"Це єдиний варіант зберегти премії для робітничого персоналу – тих, хто працює і вдень, і вночі на відновленні та ремонтах, забезпечує рух поїздів. Ми цінуємо внесок адміністративних працівників і розуміємо важливість їхньої роботи, але сьогодні маємо зробити такий вибір", – додав Перцовський.

В той же час він повідомив про можливість запропонувати роботу за сумісництвом у підрозділах та філіях компанії.

"Можу запевнити: щойно ситуація почне стабілізуватися (хоча б частково відновляться обсяги навантаження, відкриються порти), перше, що ми почнемо поступово пом'якшувати, – це обмеження витрат на персонал, щоб поліпшити становище наших працівників!" – наголосив голова правління УЗ.

Він зауважив, що у наступні дні та тижні будуть проведені зустрічі з колективами для пояснення відповідних рішень.

Крім того, Перцовський повідомив про звітування щонайменше раз на місяць перед працівниками залізниці щодо поточної ситуації та подальші плани.

В "Укрзалізниці" пояснили, що відповідні рішення зумовлені, зокрема, скороченням навантаження до менш ніж 250 тис. тонн щодоби з 450 тис. тонн ще у липні та понад 730 тис. тонн до повномасштабної агресії РФ.

Ситуацію також ускладнюють російські атаки, які виводять із ладу до 40 локомотивів на місяць, що вимагає значних ресурсів на ремонт.

Також Перцовський вказав на необхідність знайти "сотні мільйонів гривень" на підприємства для виготовлення мобільних укриттів на підприємствах компанії, аби забезпечити безпеку її працівників.

"Тож без оптимізації витрат на персонал – крайнього заходу, до якого ми вдаємося, – нам не вистояти! ", – підсумував голова правління.

Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" звернулося за коментарем до пресслужби "Укрзалізниці" для уточнення деталей рішення.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1EyPpKZqB1/