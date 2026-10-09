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Економіка

Кабмін пропонує Раді внести інформацію щодо дорогоцінних металів і грошово-кредитної політики до держтаємниці

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Кабмін пропонує Раді внести інформацію щодо дорогоцінних металів і грошово-кредитної політики до держтаємниці

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №16134, що передбачає внесення інформації у сферах видобутку, виробництва й використання дорогоцінних металів та каміння, а також грошово-кредитної політики до переліку відомостей, що становлять державну таємницю.

Згідно з супровідними документами до законопроєкту, ініціатива спрямована на оновлення термінології та усунення невідповідностей із профільним законодавством, зокрема із законом "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними".

Проєктом пропонується замінити поняття "коштовного каміння" на "дорогоцінне каміння", а також виключити згадки "монетарної групи" та "державних запасів валюти", оскільки ці терміни відсутні в чинних нормативно-правових актах, тоді як НБУ публікує відкриту інформацію щодо золотовалютних резервів та показників згідно зі стандартами Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Крім того, оновлюються норми щодо інформації про державні запаси дорогоцінних металів та каміння, а також особливі заходи фінансової діяльності держави, операції з виготовлення, захисту від підроблення, зберігання, перевезення й охорони грошових знаків та цінних паперів. Розробники наголошують, що ухвалення документа дозволить державним експертам Національного банку та СБУ ухвалювати вмотивовані рішення щодо віднесення відповідної інформації до державної таємниці у повній відповідності до законодавства.

Раніше Державна служба геології та надр України (Дергеонадр) оголосила проведення аукціонів у 2026 році, на які запропонувала 8 ділянок надр із покладами бурштину, піску та графітової руди. Загальна початкова вартість лотів становить 26,7 млн грн.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/7755

https://www.geo.gov.ua/torhy-z-prodazhu-8-spetsialnykh-dozvoliv-na-korystuvannia-nadramy-zaplanovani-na-20-zhovtnia-2026-roku/

Автор

Кореспондент · економіка, уряд, парламент
#кабмін #метали #держтаємниця
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