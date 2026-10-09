Щодобове навантаження вантажів з липня впало приблизно на 45% - "Укрзалізниця"

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) через блокування портів та російські удари по металургійних і вугільних підприємствах фіксує скорочення показника щодобового навантаження вантажів до менш ніж 250 тис. тонн, повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський у корпоративному каналі "УЗ ВЕЗЕ".

"Мовою цифр: у 2021 р., до початку повномасштабного вторгнення, УЗ щодобово навантажувала понад 730 тис. т вантажів… У липні 2026 р., на тлі окупації значної частини Донбасу та інших втрат, яких війна завдала економіці, щодобове навантаження впало до 450 тис. т. А зараз, через блокування портів та жорсткі удари по металургійних і вугільних підприємствах, цей показник становить менш ніж 250 тис. т", – зазначив він.

"Тобто сьогодні нашою мережею перевозиться надто мало вантажів, щоб покривати видатки на її утримання", – пояснив Перцовський у листі у якості обґрунтування впровадження жорстких заходів зі скорочення витрат на персонал.

Голова правління нагадав, що у 2001-2004 роках цей показник сягав 1,3 млн тонн, щоправда тоді значні доходи давала "голка" транзиту із Росії та Казахстану

Він зазначив, що таке падіння обсягів перевезень через закриття портів та російські удари по промисловості звело нанівець ефект від індексації у липні цього року вантажних тарифів на 30%, хоча без цього підвищення компанія б вже не мала можливості продовжувати рух.

Серед позитивних моментів він зазначив перше фінансування з державного бюджету пасажирських перевезень далекого сполучення у розмірі 16 млрд грн, здійснене цього року, а також очікуваний другий етап підвищення вантажних тарифів з 1 січня 2027 року.

"Ми також використали всі можливості для скорочення інших операційних витрат, не зачіпаючи фонду оплати праці", – зауважив Перцовський, нагадавши, що УЗ на понад 8 млрд грн обмежила капітальні видатки та звела їх до мінімуму, необхідного для безпечної роботи.

Голова правління наголосив, що усі вище згадані рішення надали змогу "Укрзалізниці" протриматися до жовтня й проіндексувати заробітні плати.

Як повідомлялося, у 2025 році "Укрзалізниця" зменшила виручку на 1,2% – до 104,8 млрд грн, EBITDA – на 17,2%, до 10,1 млрд грн, а її чистий збиток збільшився з 2,7 млрд грн до 7,6 млрд грн.

Також спостерігалося значне погіршення ліквідності товариства: коефіцієнт поточної ліквідності знизився з 1,56 до 0,54, швидкої ліквідності – з 0,91 до 0,27, тоді як коефіцієнт боргу до EBITDA зріс з 7,54 до 11,80, а коефіцієнт покриття боргу знизився з 0,18 до 0,11.

У січні цього року "Укрзалізниця" відмовилася здійснювати $45 млн купонних виплат за єврооблігаціями 2026 року зі ставкою 8,25% на суму $703,2 млн та єврооблігаціями-2028 зі ставкою 7,875% на суму $351,9 млн та заявила про намір розпочати комплексну реструктуризацію зобов'язань за облігаціями за участю фінансових та юридичних консультантів.