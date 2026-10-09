"Укренерго" закликало промисловість активніше використовувати автономні джерела живлення та переглянути виробничі графіки

Бізнес та промисловість можуть суттєво допомогти українській енергетиці у період масованих російських атак, заявив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко під час онлайн-зустрічі з представниками Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) у п'ятницю.

"Внаслідок практично щоденних російських ударів по об'єктах генерації, мережах передачі і розподілу електроенергії у кількох регіонах ми вже зараз вимушено застосовуємо графіки відключень", – зазначив він.

Разом з тим, за словами CEO, у багатьох великих підприємств, офісних і торгових центрів є власні резервні джерела живлення, не приєднані до загальної мережі. Якби всі ці установки працювали не тільки у періоди знеструмлень, а постійно, необхідність у застосуванні обмежень можна було б значно зменшити.

"Також ми просимо промисловість переглянути свої виробничі графіки. Зменшення енергоспоживання великими підприємствами у періоди пікового навантаження на енергосистему теж скоротить періоди вимушеного застосування відключень", – наголосив Зайченко.

Під час діалогу представників бізнесу з керівництвом "Укренерго" обговорювались також питання спрощення процедури приєднання генеруючих установок до загальної мережі, погашення боргів перед "зеленою" генерацією та на балансуючому ринку. Сторони домовилися продовжити діалог і детально опрацювати взаємно надані пропозиції.

Як повідомлялося, наразі офіційна галузева статистика враховує тільки ті резервні генеруючі потужності промисловості і бізнесу, які підключено до мереж операторів системи передачі. Однак потужності тих генустановок, що працюють у повному автономному режимі, в офіційних даних не враховуються, тож обсяги цієї генерації достеменно не відомі.